Il Consiglio di Amministrazione di Snam, nella foto l’a. d. Agostino Scornajenchi, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alessandro Zehentner, ha dato il via libera al rinnovo annuale del suo Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), strumento chiave lanciato nel lontano 2012 per la raccolta di risorse finanziarie.

Obiettivo: 3,3 miliardi e finanza sostenibile

Il Cda ha approvato l’emissione, entro il 2 ottobre 2026, di uno o più prestiti obbligazionari per un importo massimo che si attesta intorno ai 3,3 miliardi di euro. A tale cifra si aggiungerà l’ammontare delle obbligazioni eventualmente rimborsate nello stesso periodo. Le nuove emissioni saranno collocate esclusivamente presso investitori istituzionali.

Il valore nominale complessivo del debito obbligazionario in circolazione non potrà in ogni caso superare il tetto massimo di 15 miliardi di euro. Attualmente, il controvalore dei prestiti emessi nell’ambito del Programma EMTN ammonta a circa 11,7 miliardi di euro.

Lo strumento EMTN

Il Programma EMTN è descritto dall’azienda come uno strumento “efficace per raccogliere risorse finanziarie sul mercato in modo efficiente, flessibile e a costi competitivi, coerentemente con l’evoluzione prevista della struttura finanziaria della società.” I titoli emessi potranno essere quotati sia su mercati regolamentati sia su quelli non regolamentati.

L’impegno Green

In linea con la sua strategia di sostenibilità, che mira alla neutralità carbonica al 2040 (per le emissioni Scope 1 e 2) e al Net Zero al 2050 (su tutte le emissioni, incluse le Scope 3), Snam destinerà i proventi delle emissioni in modo mirato.

L’azienda ha specificato che i proventi “potranno essere destinati sia alle generali attività aziendali, anche legate a obiettivi di sostenibilità attraverso Sustainability-Linked Bonds, sia per finanziare progetti specifici attraverso Green Bonds, conformi agli Atti Delegati della Tassonomia emanati dalla Commissione Europea.”

Tale approccio contribuisce all’ambizione di Snam di raggiungere il 90% di finanza sostenibile entro il 2029.

L’approvazione del Programma potrà essere sottoposta al vaglio della CONSOB o della CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).