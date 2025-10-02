Venerdì 3 si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil e dall’Unione dei Sindacati di Base, che coinvolgerà sia il settore pubblico sia quello privato. I lavoratori aderenti si asterranno dal lavoro in uffici, fabbriche e nella pubblica amministrazione, pur garantendo, come previsto dalla normativa vigente, tutte le prestazioni essenziali minime.

La situazione più complessa riguarda il settore dei trasporti, che seguono modalità di sciopero differenziate a seconda del comparto.

Settore ferroviario

Il personale ferroviario sarà in sciopero dalle ore 21 di giovedì sera. Questa protesta si integra con uno sciopero già proclamato da un sindacato di base nei giorni precedenti. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali previsti durante le fasce orarie di punta nei giorni feriali, ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di venerdì 3 ottobre.

Trasporto pubblico locale

Per autobus, tram e metropolitane l’astensione dal lavoro durerà 24 ore, ma nel rispetto delle fasce orarie di garanzia, che vengono definite a livello locale dalle autorità competenti.

Trasporto aereo

Lo sciopero interesserà il personale di volo dalle 00:01 fino alle 24, garantendo però le fasce di tutela del servizio essenziale dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Sono esclusi dallo sciopero i lavoratori comandati per i voli garantiti, così come il personale di terra degli aeroporti, fatta eccezione per quelli non comandati dalle aziende per l’esecuzione dei servizi minimi. Anche i controllori di volo osserveranno l’astensione se non comandati in servizio.

Porti e trasporti marittimi

I lavoratori portuali incroceranno le braccia per un’intera giornata lavorativa, pur rispettando l’erogazione dei servizi minimi indispensabili. Nel trasporto marittimo sono previsti ritardi di 24 ore nelle partenze delle navi, ad eccezione delle linee e dei servizi considerati essenziali.

Taxi

Il personale dei taxi si asterrà dal lavoro o da parte di esso dalle 00:01 alle 24 dello stesso giorno.

Altre categorie interessate

Dalle 00:01 alle 24 si fermeranno anche gli addetti alla viabilità sulle autostrade e su strade gestite da Anas, con il mantenimento dei servizi minimi necessari per garantire la sicurezza stradale. Lo sciopero coinvolgerà altresì il trasporto merci e la logistica, assicurando però comunque il trasporto di beni indispensabili. Rientrano nella protesta anche le guardie antincendio, gli addetti agli appalti ferroviari (pulizia treni, stazioni, ristorazione e accompagnamento treni notte), gli operatori dell’autonoleggio con e senza conducente, il personale degli impianti a fune e dei trasporti funebri.

Vigili del fuoco

Il personale turnista dei vigili del fuoco sciopererà per quattro ore, dalle 9 alle 13, mentre il personale diurno e amministrativo osserverà l’astensione per l’intera giornata.

Sanità

La protesta nel settore sanitario coprirà tutta la giornata del 3 ottobre, dall’inizio del primo turno fino al termine dell’ultimo turno di servizio.

Scuola

Lo sciopero coinvolgerà l’intera giornata scolastica. La Cgil precisa che, in base all’accordo del 2 ottobre 2020 (articolo 2, comma 5), i dirigenti scolastici hanno la facoltà di adottare misure organizzative per garantire la continuità del servizio. Tuttavia, qualora l’adesione allo sciopero impedisca l’erogazione regolare delle attività didattiche, le scuole potranno essere chiuse.