Il mercato automobilistico italiano chiude settembre 2025 con un segno positivo, registrando 126.679 nuove immatricolazioni. Il dato segna un incremento del 4,1% rispetto alle 121.720 unità di settembre 2024, mese che al contrario aveva subito una brusca flessione del 10,7%. Tuttavia, l’entusiasmo è frenato dalle analisi: la ripresa è in parte dovuta alla presenza di un giorno lavorativo in più rispetto all’anno precedente, interrompendo una serie negativa di quattro mesi consecutivi.

Il Bilancio (Ancora) Negativo del 2025

Nonostante la performance mensile, il bilancio complessivo dei primi nove mesi dell’anno resta in affanno. Tra gennaio e settembre 2025 si contano 1.167.437 vetture immatricolate, in calo del 2,9% rispetto alle 1.202.184 unità del 2024. Il divario con il periodo pre-pandemico (2019) rimane significativo, con un gap di 300.000 unità, pari a un -20,5%.

Motori: Ibrido al Top, Elettrico Lento e PHEV In Forte Salita

Sul fronte delle alimentazioni, l’ibrido consolida il suo primato, raggiungendo una quota di mercato del 45,2% a settembre (44,6% nel cumulato), con le mild hybrid al 32,5% e le full hybrid al 12,7%.

Il calo colpisce i motori tradizionali:

Il benzina scende al 22,7% (-2,7%).

scende al (-2,7%). Il diesel arretra all’ 8,8% (-3,9%).

arretra all’ (-3,9%). Il Gpl si attesta al 9,1%.

Le auto elettriche pure (BEV) conquistano il 5,6% del mercato (in crescita rispetto al 5,2% di settembre 2024), ma sono ancora “lontane rispetto agli altri Paesi europei”. La vera sorpresa è l’exploit delle plug-in hybrid (PHEV), che volano all’8,7% (erano al 3,4% un anno fa), trainate dai nuovi vantaggi sui fringe benefit per le aziende. Complessivamente, le vetture a bassa emissione (ECV: BEV + PHEV) rappresentano il 14,3% del mercato mensile.

Canali di Vendita: Privati in Flessione, Noleggio in Decisa Crescita

Sotto il profilo degli utilizzatori, i privati segnano una flessione e riducono la loro quota al 55,9% del totale mercato (-8,1% sul mese).

A trainare il mercato sono i canali alternativi:

Il noleggio a lungo termine cresce di un terzo nei volumi, raggiungendo il 22,7% di quota.

cresce di nei volumi, raggiungendo il di quota. Il noleggio a breve termine sale di oltre il 50% , toccando l’1,8%.

sale di , toccando l’1,8%. Forte crescita per le autoimmatricolazioni dei concessionari , che salgono al 13,6% .

, che salgono al . Il canale delle società si attesta al 6,0%.

I Costruttori: Stellantis Leader, Spinta dai Nuovi Modelli

Tra i costruttori, Stellantis, nella foto l’a. d. Antonio Filosa, si conferma leader con 34.055 vetture nel mese e un +15,37%, grazie in particolare alla performance di Citroën (+197,61%) e Fiat (+35,66%), che inizia a beneficiare dell’effetto Grande Panda. Il cumulato del Gruppo resta però a -9,36%.

Segue il Gruppo Volkswagen con 21.451 auto e un +7,07%, con Cupra che sfiora il raddoppio (+98,42%). Il Gruppo Renault chiude il podio con 13.114 targhe, ma registra un calo del -14,52% dovuto al forte arretramento di Renault (-30,33%), compensato solo in parte dalla stabilità di Dacia.

Continuano a marciare spedite le Case cinesi: BYD e MG crescono in modo significativo, e si segnala il buon debutto di Omoda&Jaecoo con 9.241 targhe.