Il vettore aereo Ryanair chiude il mese di settembre con un aumento del traffico passeggeri, confermando la sua performance nel settore low-cost europeo. I dati resi noti evidenziano una solida progressione sia su base mensile che annuale, mantenendo stabili i load factor, indicatore chiave di efficienza operativa.
I Numeri di Settembre: Più 2% Anno su Anno
Nel solo mese di settembre, la compagnia ha trasportato 19,4 milioni di passeggeri, segnando una crescita del 2% rispetto ai 19,1 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Un incremento che, pur se contenuto, attesta la resilienza della domanda nel post-estate.
Un segnale di ottimizzazione operativa arriva dalla tenuta del load factor – il coefficiente di riempimento degli aeromobili – rimasto stabile al 94%. Questo dato conferma la capacità di Ryanair di massimizzare l’occupazione dei posti disponibili, essenziale per la sua strategia di cost-control.
Trend Annuale Consolidato: Volumi in Aumento del 5%
Il trend positivo è ancora più marcato se si guarda all’andamento annuale. Confrontando i dati di settembre 2025 con quelli di settembre 2024, il vettore ha trasportato complessivamente 193,6 milioni di passeggeri, in aumento del 5%.
Anche in questa prospettiva estesa, il load factor si mantiene invariato al 94%, a riprova di una gestione coerente ed efficiente della capacità di volo. La performance sui 12 mesi suggerisce una solida traiettoria di crescita dei volumi, cruciale per le proiezioni finanziarie del Gruppo.