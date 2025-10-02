L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mercato del lavoro, generando nuove professionalità come ingegneri specializzati in machine learning ed esperti di etica legata all’IA, oltre a trasformare e far progredire le figure professionali già esistenti. Questo cambiamento è evidenziato da uno studio condotto in occasione della giornata nazionale dedicata all’uso responsabile dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, promossa da un noto social network. La ricerca sottolinea che l’IA non sostituirà i ruoli lavorativi attuali ma li rinnoverà, potenziando competenze umane fondamentali quali creatività, capacità relazionali, negoziazione, leadership e problem solving.

Olga Farreras Casado, esperta di carriera in Italia, ha spiegato:

“L’intelligenza artificiale accresce il potenziale delle persone. Già oggi osserviamo che i professionisti possiedono un set di competenze ampliato del 40% rispetto al 2018, bilanciando abilità tecniche e soft skill in modo sempre più armonico. Guardando avanti, prevediamo che entro il 2030 circa il 70% delle competenze richieste nei ruoli attuali sarà cambiato. In uno scenario dove le competenze evolvono rapidamente, la vera sfida sarà mantenere questo equilibrio: il lavoro del futuro sarà sempre più ibrido, unendo tecnologia e dimensione umana in sinergia.”

Secondo la stessa indagine, oltre il 40% dei professionisti italiani riconosce che l’intelligenza artificiale sta già migliorando il proprio modo di lavorare: il 46% ritiene che l’IA libera tempo da mansioni operative, permettendo di dedicarsi ad attività con maggior valore aggiunto, mentre il 41% afferma di poter lavorare più rapidamente e con maggiore efficienza grazie al suo utilizzo. Inoltre, il 74% dei lavoratori italiani è convinto che nessuna tecnologia potrà mai sostituire l’intuizione umana e l’interazione diretta con i colleghi.