Roma Capitale lancia “PROTAGONISTE. Parole che attraversano il mondo”, una rassegna letteraria che porta nella città le voci di tre autrici di punta del panorama internazionale: Rosa Montero, Cristina Rivera Garza e Arundhati Roy. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura, intende celebrare l’internazionalità della letteratura e il “ruolo fondamentale delle donne nel raccontare le sfide e le complessità del nostro tempo”.

Il ciclo di tre incontri, al via il 5 ottobre, offre una prospettiva unica sulla scrittura femminile contemporanea, indagata come “strumento capace di creare ponti tra culture diverse e offrire analisi profonde delle realtà globali”.

Sguardo di Genere Contro il “Maschile Sopra Esteso”

L’evento si inserisce in un più ampio sforzo dell’Amministrazione capitolina per ridefinire gli equilibri di genere nella sfera culturale.

Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale, che introdurrà i tre appuntamenti, dichiara: «A Roma stiamo lavorando con grande attenzione nel ripensare gli equilibri di genere che per secoli hanno visto le donne nei luoghi d’ombra, anche della cultura. Lo stiamo facendo con le scelte legate alla toponomastica, nelle scelte delle posizioni di guida degli enti culturali, nei programmi delle manifestazioni cittadine. In questi anni una nuova luce, per merito della loro coesione e delle loro lotte, sta con fatica restituendo loro il giusto spazio. ‘PROTAGONISTE. Parole che attraversano il mondo’ sarà una rassegna che mette al centro tre grandi scrittrici internazionali, in conversazione con altrettante, importanti, autrici italiane. Serve lo sguardo il punto di vista di genere per superare il naturale insopportabile maschile sopra esteso».

La rassegna si concentra su opere che esplorano il confine tra stili diversi come “risposta alla complessità del reale e al bisogno di far emergere una verità non addomesticata”. La scrittura viene elevata a “atto di sopravvivenza e identità, una necessità vitale, un meccanismo di autodefinizione nel caos del mondo”.

Il Programma: Tre Capolavori a Confronto

Il ciclo prevede tre appuntamenti di rilievo, tutti a ingresso libero (salvo dove diversamente specificato):

5 ottobre: Rosa Montero apre la rassegna al Teatro Tor Bella Monaca. Presenta “La pazza di casa” (Ponte alle Grazie), un incrocio tra romanzo, saggio e autobiografia sulla creazione artistica. Dialoga con l’autrice Rosella Postorino .

apre la rassegna al Teatro Tor Bella Monaca. Presenta (Ponte alle Grazie), un incrocio tra romanzo, saggio e autobiografia sulla creazione artistica. Dialoga con l’autrice . 8 ottobre: Cristina Rivera Garza al Teatro Elsa Morante con l’opera “Terrestre” (Sur), una cronaca speculativa sui percorsi ignoti e la riscrittura degli spazi abitati dalle donne. La conversazione sarà condotta da Concita De Gregorio .

al Teatro Elsa Morante con l’opera (Sur), una cronaca speculativa sui percorsi ignoti e la riscrittura degli spazi abitati dalle donne. La conversazione sarà condotta da . 29 ottobre: Arundhati Roy chiude la rassegna all’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis. L’attivista indiana presenta il memoir “Il mio rifugio e la mia tempesta” (Guanda), un viaggio tra la sua storia personale e l’impegno sociale. Introduce l’incontro Loredana Lipperini. (Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire dal 20 ottobre).

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 19 e sarà disponibile il servizio di traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS.