Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ha definito il 2025 come un anno di transizione, mentre il 2026 e il 2027 si prospettano particolarmente impegnativi per il settore bancario.

Secondo Patuelli, questi ultimi due anni saranno segnati da rischi significativi legati all’export, soprattutto a causa delle misure tariffarie imposte, che stanno già manifestando i loro effetti. Inoltre, vi è la prospettiva di riduzioni negli utili derivanti dalle commissioni bancarie, in un contesto caratterizzato dal continuo calo dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea.

Il presidente dell’ABI ha osservato che le pressioni sui mercati internazionali, dovute all’imposizione di dazi, iniziano a influire negativamente sulle imprese italiane, con la conseguente possibile ricaduta sulle banche che potrebbero risentire di eventuali difficoltà finanziarie da parte delle stesse aziende.

Ha inoltre evidenziato come, negli ultimi sette mesi, il credito alle famiglie abbia registrato una crescita costante, mentre da due mesi si rileva un aumento del credito concesso alle imprese. Tuttavia, ha precisato che l’andamento futuro del credito dipenderà in larga misura dall’evoluzione del contesto economico generale e dall’andamento dei tassi di interesse.

“Dovremo attendere per vedere se il ‘cavallo berrà’ in questo nuovo contesto di tassi”, ha aggiunto in riferimento alla sensibilità del mercato creditizio ai cambiamenti nella politica monetaria.

Il contesto economico e le sfide per le banche

Il quadro delineato da Patuelli riflette le sfide economiche che l’Italia e le banche dovranno affrontare nei prossimi anni, a causa delle tensioni commerciali internazionali e delle incertezze legate alla politica monetaria europea. Il ruolo delle banche sarà cruciale nel supportare la crescita delle imprese e delle famiglie, ma dovranno operare in un ambiente caratterizzato da margini di profitto più stretti e da rischi esogeni legati ai dazi e alle fluttuazioni dei mercati globali.

Le tensioni commerciali, infatti, possono tradursi in un rallentamento delle esportazioni italiane, settore fondamentale per l’economia nazionale, aumentando la probabilità di difficoltà finanziarie per molte imprese, con riflessi diretti sulla loro capacità di accesso al credito e sulla qualità del portafoglio bancario.

In questo scenario, è essenziale monitorare l’evoluzione del contesto macroeconomico e l’efficacia delle misure adottate a livello europeo e nazionale per sostenere la liquidità e la stabilità del sistema finanziario.