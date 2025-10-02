OVHcloud, attore globale e leader europeo del cloud, e ST Digital Côte d’Ivoire, azienda panafricana specializzata nella trasformazione digitale, annunciano una partnership strategica per l’inaugurazione di un datacenter sovrano in Costa d’Avorio. Questa collaborazione segna una tappa decisiva per lo sviluppo di un’infrastruttura cloud sicura e performante a servizio delle organizzazioni pubbliche e private in Africa occidentale.

Sovranità Digitale, Garanzia Territoriale

Il nuovo datacenter, sviluppato secondo gli standard Tier III e operato localmente da ST Digital Costa d’Avorio, è stato inaugurato sotto il patrocinio del Ministero ivoriano della Transizione Numerica e della Digitalizzazione. L’obiettivo primario è offrire ai clienti garanzie di resilienza, disponibilità e sicurezza per il trattamento e la protezione dei dati, in particolare quelli critici.

Questa infrastruttura si fonda sul “sapere-fare comprovato di OVHcloud” (con 25 anni di esperienza) e incarna i principi di sovranità e indipendenza digitale. Assicurerà alle organizzazioni, pubbliche e private, che «l’insieme des données qui y seront hébergées resteront strictement sur le territoire ivoirien et ne seront pas soumises aux lois extraterritoriales» (l’insieme dei dati che vi saranno ospitati resteranno rigorosamente sul territorio ivoriano e non saranno soggetti a leggi extraterritoriali).

Il progetto risponde a una priorità strategica delle autorità ivoriane, che puntano sullo sviluppo di infrastrutture digitali nazionali “sovrane e robuste”.

Le Voci dei Vertici: L’Alleanza per il Cloud Sovrano

I vertici delle due aziende hanno sottolineato l’importanza dell’accordo, evidenziando l’impegno sulla sovranità digitale e la qualità dei servizi.

Sylvie Houlière Mayca, Direttrice generale Francia, Belux, Africa & Medio Oriente di OVHcloud, ha dichiarato: «La sovranità digitale si definisce con la padronanza del proprio destino digitale. Siamo felici di associarci a ST Digital, il cui progetto risponde alla nostra comune convinzione: quella della necessità del cloud sovrano, senza compromessi su qualità, sicurezza o performance».

Anthony Same, Direttore Generale di ST Digital, ha commentato: «L’inaugurazione del nostro datacenter 100% africano ad Abidjan segna una tappa decisiva per il futuro digitale della Costa d’Avorio e dell’Africa Occidentale. La nostra alleanza con OVHcloud ci permette di beneficiare dell’esperienza di un leader mondiale pur preservando la nostra indipendenza strategica, con l’ambizione di proporre soluzioni adatte dove sicurezza, performance e sovranità non sono negoziabili».