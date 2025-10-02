Officine Maccaferri è protagonista nella realizzazione di due progetti iconici legati alla Saudi Vision 2030: il King Salman Park a Riyadh e il Prince Mohammed Bin Salman Stadium a Qiddiya.

Nel cuore di Riyadh, il King Salman Park si configura come uno degli interventi ambientali più rilevanti del Regno. Previsto per diventare il parco urbano più vasto al mondo, fa parte integrante della Riyadh Green Initiative e ha l’obiettivo di rigenerare terreni degradati, favorire la biodiversità e creare habitat resilienti in un contesto desertico. In questo ambizioso progetto, affidato a Green Riyadh Landscape Development, Maccaferri introdurrà per la prima volta nella regione il sistema Terramesh Mineral, una tecnologia innovativa per il rinforzo del terreno tramite una facciata in pietra naturale, caratterizzata dall’assenza di strutture metalliche visibili e dalla perfetta integrazione con l’ambiente circostante.

Contestualmente, l’azienda ingegneristica italiana è stata incaricata di supportare la costruzione del Prince Mohammed Bin Salman Stadium di Qiddiya, che si prepara a diventare uno degli impianti principali della Fifa World Cup 2034, evento che sarà ospitato dall’Arabia Saudita. La struttura, con una capacità di 47.000 spettatori, sarà eretta su una suggestiva parete rocciosa alta 200 metri nelle vicinanze di Riyadh e il completamento è previsto entro il 2029.

Maccaferri si occuperà della realizzazione dei muri di contenimento lungo i bordi della parete rocciosa utilizzando il sistema Terramesh, garantendo così stabilità e sicurezza all’intero complesso.