C’è un tesoro, un tesoro vero, che ogni anno supera il valore di una manovra finanziaria, e non è custodito nei caveau di qualche banca centrale, ma nelle case delle famiglie italiane. Non ha un nome altisonante, ma un nome semplice e universale: Nonni. Sono loro, i circa 12 milioni di persone che oggi, 2 ottobre, celebrano la loro Festa nazionale (istituita dal Parlamento nel 2005), a muovere un meccanismo di welfare silenzioso, ma fondamentale.

Economia Quotidiana e Sostegno Invisibile

L’analisi di Coldiretti Senior disegna un ritratto limpido, quasi una mappa sentimentale dell’Italia che resiste. Nelle famiglie dove c’è almeno un nonno, il 60% non è solo presenza, ma sostituzione concreta: fanno i turni da babysitter, trasformano le auto in taxi per scuola e sport, e così facendo, liberano tempo e risorse ai figli.

Ma non si tratta solo di logistica. C’è il denaro, quello vero, quello che il 32% dei nonni garantisce come sostegno economico diretto. E poi c’è l’aiuto che odora di terra e di bottega: un 8% offre un supporto concreto nel lavoro, specialmente in quelle realtà artigiane e agricole dove il passaggio di testimone è fisico, non solo nominale. È un flusso di beni e servizi che sfugge alle statistiche ufficiali, ma che tiene in piedi l’edificio sociale.

La Saggezza della Terra e il Welfare della Paghetta

Giorgio Grenzi, Presidente di Coldiretti Senior (che rappresenta oltre 800mila pensionati del lavoro autonomo in Europa), dipinge un quadro che parte dal campo per arrivare al cuore della nazione.

“Il mondo rurale,” spiega Grenzi, “ha sempre saputo valorizzare la figura dei nonni. Nelle imprese agricole a conduzione familiare il loro ruolo è decisivo e lo è ancora di più per l’intera società, sia dal punto di vista economico che da quello del welfare quotidiano: accompagnare i nipoti a scuola, alle attività sportive o culturali, aiutare con le ‘paghette’. Un insieme di gesti che, messi insieme, equivalgono a una vera e propria manovra finanziaria, contribuendo alla stabilità sociale negli ultimi ottant’anni.”

La Dieta Mediterranea e l’Invecchiamento Attivo

È una questione di tutela adesso. Questo ruolo insostituibile, questa forza motrice, va protetta con politiche di prevenzione e miglioramento del benessere della popolazione senior, per allentare la pressione sulle strutture sanitarie. L’agricoltura italiana è in prima fila per l’invecchiamento attivo: i pensionati agricoli non si fermano, animano progetti nelle scuole, negli orti urbani e nell’agricoltura sociale.

Nelle campagne, i nonni sono custodi. Custodi delle tradizioni alimentari, trasmettono la sacra eredità della Dieta mediterranea e, con essa, orientano i più giovani verso stili di vita più sani, a casa e sui banchi di scuola. Sono la memoria, il legame solido che impedisce al futuro di dissolversi nel vento.