NewPrinces S.p.A. (nella foto, il presidente Angelo Mastrolia) ha annunciato di aver perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Diageo Operations Italy S.p.A., la società proprietaria dello stabilimento produttivo di Santa Vittoria d’Alba (CN). L’accordo, già sottoscritto lo scorso 24 giugno 2025, è stato finalizzato e l’azienda acquisita è stata immediatamente rinominata Princes Ready to Drink S.p.A. (“PRTD”).

L’operazione vale circa 100 milioni di Euro (soggetti ad adeguamenti post-closing). Un elemento finanziario di rilievo è la cassa positiva di circa 107 milioni di Euro inclusa nel prezzo, che genera un effetto complessivo migliorativo di circa 7 milioni di euro sulla posizione finanziaria netta di NewPrinces.

Performance Finanziarie e Continuità

Lo stabilimento acquisito è un asset di alto valore. Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2024, il Target (ora PRTD) aveva generato ricavi per circa 229,8 milioni di Euro, con un EBITDA di 20,4 milioni di Euro e un utile netto di 18,3 milioni di Euro.

La transazione garantisce la continuità dell’occupazione presso lo stabilimento di Santa Vittoria d’Alba. Inoltre, per assicurare una transizione graduale, PRTD continuerà a fornire determinati prodotti alle affiliate di Diageo per un periodo massimo di quindici mesi, in base a un accordo di servizi di produzione inverso (RMSA).

Le Mosse Strategiche: Espansione Negli Spirits e RTD

L’acquisizione dello stabilimento italiano è un “passo significativo” nella strategia di NewPrinces, mirata a rafforzare la propria posizione nel settore delle bevande oltre le tradizionali bibite analcoliche. L’obiettivo è realizzare sinergie industriali e commerciali, in particolare nei segmenti a forte crescita.

L’integrazione di questo sito produttivo di alta qualità permetterà a NewPrinces di:

Accelerare l’ingresso in categorie ad alta marginalità come gli spirits e i prodotti Ready To Drink (RTD) , sfruttando la ricerca e sviluppo e i canali commerciali esistenti.

come gli spirits e i prodotti , sfruttando la ricerca e sviluppo e i canali commerciali esistenti. Sfruttare la propria piattaforma distributiva per le bevande analcoliche nel Regno Unito per promuovere il cross-selling di un portafoglio prodotti ampliato (alcoliche e funzionali).

per le bevande analcoliche nel Regno Unito per promuovere il cross-selling di un (alcoliche e funzionali). Ottimizzare i costi produttivi e la logistica , integrando il sito italiano in una rete europea più ampia.

, integrando il sito italiano in una rete europea più ampia. Ampliare l’offerta con prodotti sia alcolici che analcolici, aumentando l’attrattiva presso “diverse fasce demografiche e occasioni di consumo”.

L’operazione è stata assistita da BonelliErede per NewPrinces e da Cappelli, Riolo, Calderaro, Crisostomo, Del Din & Partners per Diageo.