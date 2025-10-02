La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella foto, è intervenuta a margine del Vertice della Comunità Politica Europea in Danimarca, affrontando temi di politica interna ed estera, con particolare focus sulla crisi mediorientale e le sue ricadute nazionali. Meloni ha espresso un chiaro disappunto verso la scelta dei sindacati di proclamare uno sciopero generale proprio di venerdì per sollevare la questione di Gaza, a suo avviso la data scelta mina la serietà e l’impatto reale. La Premier ha detto di aspettarsi che su un tema di tale importanza, i sindacati avrebbero evitato di sacrificare l’utilità in nome della comodità: “Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme,” ha commentato. L’attenzione si è spostata subito sulle conseguenze per la cittadinanza: Meloni ha sottolineato che, mentre l’azione non porterà alcun beneficio concreto al popolo palestinese, è certo che causerà “molti disagi al popolo italiano.”

Piano di Pace: L’Isolamento della Sinistra

La critica si è estesa al fronte interno, in particolare all’opposizione, per la gestione della mozione sul piano di pace per il Medio Oriente. Meloni ha evidenziato come l’appello per un voto unitario sia caduto nel vuoto.

“Davvero questo non lo comprendo,” ha affermato la Premier, ricordando che il piano di pace è sostenuto da un fronte ampio che include Paesi europei, Nazioni arabe e l’ANP (Autorità Nazionale Palestinese). Di fronte a tale consenso internazionale, la Presidente del Consiglio ha lasciato intendere un’eccessiva intransigenza: “rimane solo la sinistra italiana che evidentemente ha delle posizioni più radicali.”

L’Impegno Italiano: Dalla Flottiglia agli Aiuti

Meloni ha aggiornato i cronisti sulle operazioni riguardanti la flottiglia, assicurando il massimo impegno del Governo per la sicurezza dei cittadini coinvolti. “Noi le stiamo seguendo minuto per minuto,” ha detto, confermando che l’Unità di Crisi della Farnesina ha operato tutta la notte, in contatto anche con gli avvocati.

A conclusione, la Premier ha voluto rimarcare il ruolo di primo piano dell’Italia nel supporto umanitario, un impegno riconosciuto e apprezzato dagli stessi palestinesi. L’Italia, ha ricordato, è stata la prima nazione ad aprire un corridoio per i ricercatori ed è la nazione non islamica ad aver evacuato più persone da Gaza per cure mediche. “Siamo una delle prime nazioni al mondo per consegna di aiuti,” ha chiosato, riaffermando la concretezza dell’azione governativa.