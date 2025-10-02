Il viaggio itinerante “Obiettivo Italia 2025” di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha fatto tappa a Milano, richiamando circa 90 rappresentanti delle principali aziende lombarde. L’incontro ha confermato la centralità strategica della Lombardia per l’economia nazionale, evidenziando una forte capacità di resilienza e diversificazione di fronte a dazi, inflazione e tensioni commerciali. Questa è una iniziativa della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo.

Il Rischio USA e la Reattività Lombarda

Le analisi del Research Department di Intesa Sanpaolo evidenziano la crescente resilienza dell’economia italiana, sostenuta dalla manifattura e dalla solidità bancaria. Tuttavia, la discontinuità della politica commerciale statunitense rappresenta una sfida critica per il sistema produttivo. L’Italia è l’economia europea più esposta agli USA (che assorbono il 10,4% dell’export nazionale).

La Lombardia, pur avendo un’esposizione leggermente inferiore (8,4% dell’export totale), ha registrato nel 2024 un export verso gli Stati Uniti pari a 13,7 miliardi di euro, generando un ampio avanzo commerciale di 8,5 miliardi. I settori più esposti sono la Meccanica ($2,778 milioni), la Farmaceutica ($1,178 milioni) e l’Elettrotecnica ($1,065 milioni). L’incidenza sul totale esportato è massima per la Filiera pelle (15%) e la Cosmetica (13%).

Di fronte alla minaccia di nuovi dazi, le imprese lombarde stanno dimostrando forte reattività, cercando attivamente nuovi clienti in altri mercati e parallelamente mostrando interesse a investire e aprire nuove filiali commerciali e produttive proprio negli Stati Uniti.

I Punti di Forza: Innovazione, PNRR e Nuovi Mercati

Secondo Intesa Sanpaolo, la crescita dell’economia lombarda e italiana sarà trainata da diversi fattori:

Consumi: Beneficeranno del recupero del potere d’acquisto delle famiglie. Investimenti: Tassi di interesse più contenuti guideranno la crescita degli investimenti, specie tra le imprese innovative e giovanili. Infrastrutture: L’accelerazione dei fondi PNRR e la finalizzazione delle opere per le Olimpiadi Invernali 2026 daranno una spinta decisiva.

A livello settoriale, i servizi avanzati, utilities, turismo e sanità guideranno la crescita, comparti dove la Lombardia detiene un ruolo di spicco. La diversificazione produttiva della regione è una garanzia di stabilità, con cluster specializzati dal Sistema Moda alla Farmaceutica, dall’Aerospazio alla Cosmetica.

La capacità di diversificare i mercati è già provata: tra il 2019 e il 2024, la crescita in valore delle esportazioni è stata guidata da Polonia ($1,7 miliardi), Cina ($1,3 miliardi) e Turchia ($1,2 miliardi).

Il Supporto di Intesa Sanpaolo

L’Italian Network della Divisione IMI CIB in Lombardia supporta circa 4.000 aziende, con impieghi medi per cassa nel 2024 superiori a 23 miliardi di euro (circa il 29% dei volumi complessivi del Network).

Dichiarazione integrale Michele Sorrentino (Responsabile IMI CIB Italian Network di Intesa Sanpaolo): “Obiettivo Italia prosegue con successo mantenendo un impegno costante a sostegno del tessuto imprenditoriale, offrendo strumenti e momenti di confronto per aiutare le imprese a interpretare i cambiamenti di mercato e a trasformarli in opportunità di crescita. La Lombardia conferma la propria centralità per l’economia del Paese: un ecosistema in cui industrie, finanza e innovazione si incontrano, generando nuove opportunità per le aziende e favorendo l’apertura verso mercati internazionali.”