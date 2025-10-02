Il 3 ottobre si terrà il secondo sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla, recentemente fermata dalle forze israeliane. Tra i partecipanti simbolici a questa iniziativa c’è anche l’azienda Archeometra, specializzata in servizi e infrastrutture digitali, con sede a Castelfranco Veneto, nella provincia di Treviso. A guidarla è Giampietro Berti, che, in una lettera ai dipendenti, ha illustrato la motivazione dietro questa scelta, definendola un «gesto di solidarietà» e una «presa di posizione civile», invitando tutti i collaboratori a considerare questa giornata come un «momento di riflessione».

Quando gli è stato chiesto cosa abbia spinto a intraprendere questa iniziativa, Berti ha risposto:

«La pressione dell’indifferenza è diventata ormai insostenibile. Assistiamo a una crisi umanitaria che non posso più accettare in silenzio. Le imprese non sono solo entità economiche guidate da manager in giacca e cravatta, ma sono parte integrante e fondamentale della società contemporanea. Credo sia dunque giusto e naturale assumere una posizione come questa; non l’ho considerato nemmeno un dovere, ma una scelta consapevole e serena. Di fronte a ciò che accade, non esistono schieramenti politici che possano giustificare il silenzio.»

In Italia, alle società non è concesso formalmente il diritto di sciopero come avviene per i lavoratori individuali. A questo proposito è stato chiesto a Berti cosa differenzia questa azione da uno sciopero vero e proprio.

Giampietro Berti ha spiegato:

«Il diritto di sciopero è riconosciuto come diritto personale dei singoli lavoratori, mentre la nostra azienda è una persona giuridica, quindi non è possibile applicare il concetto di sciopero aziendale, perché richiederebbe che tutti i dipendenti seguano una decisione imposta dall’alto. Tecnicamente, la nostra sarà una serrata: l’azienda resterà chiusa e sospenderà ogni relazione esterna. I dipendenti che aderiranno a questa iniziativa non percepiranno lo stipendio per la giornata coinvolta, mentre chi sceglierà di lavorare potrà farlo, ma dovrà astenersi da qualsiasi attività commerciale.»

Un gesto di responsabilità sociale e umana

L’iniziativa di Archeometra rappresenta un segnale significativo nel mondo imprenditoriale italiano, dimostrando che la consapevolezza e l’impegno civile possono farsi strada anche nel tessuto economico. In un momento caratterizzato da tensioni geopolitiche e crisi umanitarie, il richiamo alla solidarietà e alla responsabilità assume una valenza profonda.

La decisione di Giampietro Berti si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione internazionale, dove imprese e lavoratori cercano di esprimere la propria posizione in merito a eventi che trascendono il puro ambito lavorativo e che coinvolgono diritti umani e valori fondamentali.

Attraverso questa serrata volontaria, si vuole stimolare una riflessione collettiva sulle responsabilità di ognuno di fronte alle tragedie globali e sull’importanza di non rimanere indifferenti.

Impatto e significato della serrata

La serrata avrà come conseguenza la sospensione temporanea delle attività aziendali, con un’adesione prevista dell’80% dei dipendenti. La libertà individuale è comunque rispettata: chi desidera lavorare può recarsi in ufficio, ma dovrà astenersi da qualsiasi attività commerciale o legata al business aziendale.

Questa modalità di protesta rappresenta, da un lato, un elemento di discontinuità rispetto al tradizionale sciopero, dall’altro un vero e proprio atto di responsabilità sociale, che coinvolge realtà produttive nella difesa di valori etici e umanitari.

La scelta evidenzia inoltre come il ruolo delle aziende vada oltre la mera dimensione economica, divenendo protagoniste anche nell’ambito del dibattito civile e morale.

Verso una maggiore consapevolezza collettiva

L’iniziativa di Archeometra può servire come esempio per altre imprese chiamate a riflettere sul proprio ruolo nella società e sull’importanza di non rimanere neutrali davanti a situazioni di crisi umanitaria.

Attraverso gesti concreti come questo, si può contribuire a costruire un clima di maggiore attenzione e solidarietà, in un mondo dove sempre più spesso decisioni politiche e conflitti influiscono profondamente sulla vita delle persone.

Alla base di questa azione vi è la consapevolezza che la civiltà si misura anche attraverso l’impegno di chi produce e lavora, e che la responsabilità sociale è un elemento imprescindibile per orientare il futuro verso forme di cooperazione e pace.

L’amministratore delegato ha dichiarato: «Il dipendente che non aderisce allo sciopero può tranquillamente recarsi in azienda e non perderà neppure un euro dello stipendio. L’unica condizione è che si dedichi a progetti personali e non sviluppi attività che favoriscano il business dell’azienda».

Qual è stata la reazione del personale? «La risposta è stata molto positiva: nella sede di Castelfranco sono 20 i lavoratori coinvolti, altrettanti nella sede di Roma, e ritengo che almeno l’80% aderirà allo sciopero. Mi ha colpito in particolare la reazione di un referente della divisione di intelligenza artificiale che mi ha scritto: “Ti ringrazio di cuore per la mail, che dimostra grande integrità morale”».

E i clienti? Forse hanno apprezzato meno la decisione. «Assolutamente no. Abbiamo ricevuto numerosi messaggi di solidarietà e complimenti, anche da persone con cui non si hanno rapporti stretti. Risulta particolarmente significativo dato che tra loro vi sono imprenditori con posizioni politiche che spaziano da sinistra a destra, inclusi rappresentanti di grandi aziende».

L’azienda aveva partecipato ad altre forme di mobilitazione in passato? «No, siamo sempre stati impegnati in questioni sociali e attivi in numerosi progetti, ma non avevamo mai intrapreso iniziative di questo tipo».

Nella comunicazione inviata ai collaboratori invita a compiere consapevolmente «gesti semplici che oggi per molti non sono possibili». Lei personalmente come intende agire? «Domani pomeriggio parteciperò alla manifestazione generale organizzata a Roma. All’inizio non avevo previsto di andare, considerando i miei 56 anni e i limiti fisici, ma alcuni colleghi mi hanno convinto. Sarò presente anche solo per percorrere 300 metri. Più tardi, a cena, con mio figlio Leith — nome che in arabo significa “leone”, mentre mia moglie Alaa è originaria del Kuwait — organizzeremo la sua festa di compleanno prevista per sabato».