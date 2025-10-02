Il sindacato di base Usb ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, uno sciopero generale nazionale indetto per il 3 ottobre in risposta all’attacco subito dalla Global Sumud Flotilla. L’organizzazione denuncia un’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadini italiani, sottolineando come tale episodio rappresenti una violazione del diritto internazionale da parte di Israele.

Subito dopo, un comunicato simile è stato diffuso anche dalla Cgil. Il sindacato guidato da Maurizio Landini ha definito l’aggressione un fatto di gravità estrema, evidenziando che non si tratta solo di un crimine contro persone inermi, ma anche di un abbandono del governo italiano nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici italiane coinvolte in acque internazionali. La Cgil accusa così il governo di aver violato principi sanciti dalla Costituzione nazionale.

In difesa della Flotilla, dei valori costituzionali italiani e in solidarietà con la popolazione di Gaza, la Cgil ha quindi indetto uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì.

La stessa Cgil ha precisato che durante lo sciopero saranno comunque garantite le prestazioni essenziali, come previsto dalle normative vigenti in materia di servizi pubblici e indifferibili.

In serata è arrivata la comunicazione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mit) che il ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sta valutando la possibilità di ricorrere alla precettazione in vista dello sciopero indetto. Il Mit ha spiegato che la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha già osservato come la motivazione presentata dai sindacati non rientra nelle condizioni che giustificherebbero la mancata comunicazione preventiva.

La nota del Mit afferma inoltre che Salvini intende evitare che una parte minoritaria e “irresponsabile” possa arrecare danni a milioni di cittadini italiani.

Contesto e Implicazioni Politiche

L’attacco alla Global Sumud Flotilla si inserisce in un contesto di forte tensione internazionale legata alla crisi in Medio Oriente. La Flotilla era composta da navi civili impegnate in una missione umanitaria, ed è stata intercettata in acque internazionali, evento che ha scatenato una reazione forte da parte delle rappresentanze sindacali italiane.

Lo sciopero indetto da Usb e Cgil non è solo una protesta in difesa dei diritti dei lavoratori coinvolti, ma anche un segnale importante rivolto al governo affinché intervenga più incisivamente nelle relazioni internazionali su temi di diritti umani e rispetto del diritto marittimo.

Il possibile intervento del governo attraverso la precettazione, invece, mette in luce le tensioni interne alle istituzioni italiane, dove il governo cerca un equilibrio tra garantire la continuità dei servizi e rispondere alle esigenze sociali espresse dalle organizzazioni sindacali.

In questo scenario, è fondamentale osservare come i principi costituzionali e le norme sul diritto internazionale si intreccino con le dinamiche politiche e sociali interne, generando un dibattito acceso sull’azione da intraprendere in situazioni di crisi che coinvolgono i cittadini e le istituzioni italiane all’estero.