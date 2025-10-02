DLL (De Lage Landen International B.V.), primario operatore nel vendor finance, e Iveco Group (nella foto, il ceo Olof Persson), colosso dell’automotive con interessi nei veicoli commerciali, bus, difesa, powertrain e servizi finanziari, hanno finalizzato l’accordo per una Joint Venture (JV) strategica. Ottenute le autorizzazioni regolatorie, il progetto, annunciato lo scorso 13 maggio 2025, è ora operativo e mira ad accelerare la transizione energetica nel settore dei trasporti in Europa, ampliando l’accesso a veicoli commerciali a basse e zero emissioni.

GATE: La Cessione di Maggioranza e l’Obiettivo Sostenibile

L’operazione si è concretizzata con l’acquisizione da parte di DLL di una partecipazione di maggioranza pari al 51% del capitale sociale di GATE, società che era in precedenza controllata al 100% da Iveco Group. DLL ha assunto il controllo attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, un’iniezione di liquidità e know-how volta a sostenere con forza la transizione verso veicoli commerciali green. Iveco Group mantiene una quota significativa, pari al 49% del capitale.

Questa nuova architettura societaria è cruciale: assicurerà a GATE un solido supporto finanziario e competenze nell’asset financing da parte di DLL. Tali driver sono fondamentali per accelerare la strategia di crescita di GATE, guidarne l’ulteriore sviluppo ed espansione e consentirle di raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi in maniera più rapida ed efficiente.

Noleggio Green e Piani di Espansione

GATE opera facilitando l’accesso a una mobilità più sostenibile attraverso soluzioni di noleggio specifiche per veicoli a basse e zero emissioni. La sua formula è configurata sulle specifiche esigenze dei clienti, integrando un ampio ecosistema digitale e servizi di elevata qualità forniti grazie a partner di eccellenza.

La JV rafforza l’impegno di GATE, che continuerà a supportare i clienti nella costruzione di flotte più sostenibili. Le attività, avviate in Italia nel 2023 ed estese a Francia e Germania nel 2024, sono solo l’inizio. La nuova JV intende infatti estendere la sua portata a nuovi Paesi dove sia DLL che Iveco Group sono già attivi. Non solo: il piano ambizioso prevede, nel tempo, di offrire soluzioni simili per altri marchi al di là di IVECO.

I team di Iveco Group, DLL e GATE sono già al lavoro per il processo di integrazione, mantenendo al contempo una focalizzazione sui progetti di espansione già delineati nei piani di sviluppo di GAT