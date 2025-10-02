La questione del possibile intervento delle navi israeliane nei confronti della Flotilla nella cosiddetta «zona di sorveglianza», dove si trovavano ieri sera, solleva molteplici interrogativi di diritto internazionale.

Marina Castellaneta, docente di Diritto internazionale presso l’Università di Bari ed esperta di diritti umani, spiega:

«La zona marina in cui si trova la Global Sumud Flotilla è un’area di acque internazionali dove vigono il principio della libertà dei mari e la sovranità dello Stato della bandiera di ciascuna nave. Un altro Stato non può effettuare controlli a bordo, salvo casi specifici come sospetti di pirateria o traffico illecito di persone.»

Il blocco navale e le sue implicazioni

Per quanto riguarda il blocco navale, Israele invoca un blocco attivo in quelle acque sin dal 2009. Tuttavia, le normative che regolano tale blocco derivano dal Manuale di Sanremo del 1994, che definisce i principi da applicare in caso di conflitti navali.

In particolare, queste disposizioni indicano che il passaggio di beni di prima necessità non può essere impedito quando la popolazione civile è priva di cibo o mezzi di sostentamento.

Il mancato corridoio per gli aiuti umanitari

Una domanda frequente riguarda l’assenza di un corridoio marittimo per il trasporto degli aiuti essenziali verso Gaza. Da parte sua, Israele sostiene che tali aiuti non sono mai stati autorizzati né consegnati.

Secondo gli accordi di Oslo, che invece non sono mai entrati in piena applicazione, le acque davanti a Gaza sarebbero dovute essere sotto il controllo dell’Autorità nazionale palestinese, mentre la sicurezza esterna sarebbe rimasta competenza di Israele fino al raggiungimento delle condizioni per la convivenza di due Stati indipendenti.

La questione delle acque territoriali

Perché Israele non ha aspettato che la Flotilla raggiungesse le acque territoriali, cioè a 12 miglia dalla costa? La risposta non è semplice, soprattutto considerando che Israele è considerato potenza occupante.

Le acque di fronte a Gaza non sono riconosciute come acque territoriali israeliane. Come ribadito più volte dalla Corte Internazionale di Giustizia, ogni intervento di una potenza occupante in tali aree è ritenuto illegittimo.

Anche nel caso delle acque territoriali, la sovranità dello Stato occupante è limitata e soggetta a precise norme internazionali volte a tutelare i diritti della popolazione civile sotto occupazione.