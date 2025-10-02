Helvetia, nella foto il ceo Fabian Rupprecht, ridefinisce gli standard del settore previdenziale in Svizzera con il lancio di un’analisi previdenziale digitale gratuita e innovativa. L’obiettivo è fornire a chiunque, clienti e non, una panoramica personalizzata della propria copertura finanziaria in tempo record. Il cuore della novità è il Financial Fitness Score, uno strumento che promette di rendere l’ottimizzazione della propria situazione previdenziale dinamica e semplice.

L’Analisi Digitale “Self-Service” Aperta a Tutti

L’iniziativa segna un contributo importante alla sensibilizzazione sul tema della previdenza. Helvetia offre l’analisi a tutte le persone interessate, “a prescindere dal fatto che siano già clienti”. L’utente ottiene in brevissimo tempo una panoramica completa, con la possibilità di aggiornare i dati dinamicamente per avere una situazione sempre attuale. La regola è chiara: “Più dati personali vengono immessi, più preciso sarà il risultato”.

Financial Fitness Score: L’Innovazione del QR Code

La vera accelerazione avverrà a partire dal 2026, quando la maggior parte delle casse pensioni inizierà a stampare un codice QR contenente tutti i dati previdenziali sul certificato. Helvetia si posiziona come precursore nell’utilizzo di questa tecnologia.

«L’Helvetia è la prima assicurazione svizzera in grado di leggere questo codice QR in modo standardizzato e di elaborare ulteriormente le informazioni in un batter d’occhio. In 90 secondi è possibile generare una panoramica dettagliata della situazione previdenziale. L’utente mantiene sempre il controllo e decide cosa convalidare e cosa no», spiega Jan Kundert, responsabile Gestione dei clienti e del mercato e membro del Comitato di direzione dell’Helvetia Svizzera.

Il tool è stato sviluppato in partnership con vlot SA, concentrandosi sui “vantaggi per la clientela e la user experience”.

L’Algoritmo che “Gioca” con il Futuro

Il Financial Fitness Score è presentato come una vera innovazione di mercato, riassumendo la complessa situazione finanziaria in un numero in tempo reale. Questo score consente agli utenti di “confrontarsi con un gruppo di riferimento”.

Il calcolo tiene conto di diversi fattori chiave:

Analisi del rischio e della previdenza per la vecchiaia

Struttura familiare

Età e situazione finanziaria

La funzionalità più “ludica” ma strategica è la possibilità per gli utenti di “testare in modo ludico come cambia il loro score se viene coperto un rischio o aumenta la quota di risparmio”.

Trasparenza e Futuro Finanziario Attivo

L’offerta digitale si inserisce come “un componente essenziale della strategia dell’Helvetia”.

«Con un tool semplice ed efficiente, l’analisi previdenziale traduce la situazione previdenziale personale in un Financial Fitness Score. In questo modo garantiamo trasparenza e offriamo un punto di riferimento a tutti coloro che desiderano plasmare attivamente il proprio futuro finanziario e prendere decisioni fondate», afferma Hedwig Ulmer, responsabile Previdenza e membro del Comitato di direzione dell’Helvetia Svizzera.

L’Helvetia intende così dimostrare di essere presente “nel momento del bisogno, perché la previdenza è importante in ogni momento”.