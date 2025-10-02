Alta tensione presso il liceo artistico Caravillani di Roma, dove giovedì mattina la polizia è dovuta intervenire a seguito di una controversia esplosa al termine di un’assemblea studentesca focalizzata sul conflitto palestinese e la situazione a Gaza.

Secondo quanto riferito da studenti e docenti, alcuni adulti appartenenti alla comunità ebraica locale avrebbero aggredito studenti, compresi minorenni, nel cortile condiviso dalla scuola e dal Tempio ebraico nel quartiere Monteverde. La situazione è rapidamente degenerata in violenza.

Un testimone ha raccontato:

“È successo tutto molto in fretta. Ho visto un insegnante trascinato con forza, gli hanno sottratto lo zaino e spinto a terra. Sono volati colpi, abbiamo avuto paura e ci siamo allontanati subito.”

Un altro ragazzo sarebbe stato strattonato e malmenato, con la violenza che ha portato persino allo strappo di una ciocca di capelli. Un video circolante riprende alcuni momenti di questa situazione di grande tensione verificatasi all’uscita di scuola in via della Villa Pamphili.

Le forze dell’ordine, intervenute prontamente sul posto, hanno proceduto all’identificazione di diverse persone coinvolte e hanno aperto un’indagine per verificare anche l’eventuale intonazione di cori offensivi diretti alla comunità ebraica.

Il caso ha sollevato preoccupazioni riguardo alle ripercussioni sociali di eventi così delicati e al clima che si respira negli istituti scolastici, soprattutto quando temi geopolitici complessi vengono discussi all’interno della comunità studentesca.