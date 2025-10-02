La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha dichiarato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, a causa della violazione dell’obbligo di preavviso stabilito dalla Legge 146/90.

Nel comunicato ufficiale si evidenzia come il Garante abbia respinto l’appello dei sindacati promotori dello sciopero, che avevano fatto riferimento all’articolo 2, comma 7 della legge stessa. Tale articolo consente lo svolgimento di scioperi senza preavviso solo in situazioni specifiche, quali astensioni dal lavoro a difesa dell’ordine costituzionale, oppure in forma di protesta riguardante gravi eventi che mettano a rischio l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori.

La Commissione ha quindi fornito un’indicazione immediata ai sindacati, ribadendo che il mancato adeguamento alle norme vigenti potrà dar luogo all’avvio di un procedimento volto a valutare il comportamento delle organizzazioni coinvolte.