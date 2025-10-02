La scelta strategica è stata chiara fin dall’inizio: intervenire con la forza in mare aperto, ben oltre il limite delle 12 miglia delle acque territoriali previste dal diritto internazionale. Negli ultimi vent’anni, le forze armate israeliane hanno più volte bloccato le flottiglie di attivisti stranieri che tentavano di fornire aiuti umanitari e solidarietà ai palestinesi rinchiusi nella Striscia di Gaza.

Al momento del nostro racconto, l’operazione contro la Global Sumud Flotilla è ancora in corso; un quadro chiaro e completo arriverà nelle prossime ore. Tuttavia, tutto lascia intendere che il piano impiegato segua una strategia consolidata.

Gli ordini erano inequivocabili: le navi delle organizzazioni pacifiste non dovevano in alcun modo raggiungere Gaza. Come già accaduto negli anni Settanta durante la lotta contro gli attacchi terroristici dell’OLP, Israele non esita a utilizzare la forza armata anche al di fuori delle sue acque territoriali. I droni israeliani hanno già effettuato attacchi sulle imbarcazioni dei pacifisti vicino a Tunisi e, negli ultimi giorni, nelle acque greche.

Tuttavia, era evidente che il convoglio non si sarebbe fermato. Per questo motivo sono stati impiegati commando a bordo di motovedette e di gommoni veloci neri, supportati da truppe d’élite che, calandosi da elicotteri, sono pronte a salire sui ponti delle barche in arrivo.

Strategie e precedenti delle operazioni navali

Nel 2008, a due anni dalla guerra in Libano, il Free Gaza Movement era riuscito a far arrivare alcune imbarcazioni sulle spiagge di Gaza. Questo successo spinse Israele a decidere un approccio decisamente più duro, culminato nel 2010 con l’impiego della massima forza. In quell’occasione, sei imbarcazioni della Gaza Freedom Flotilla, sostenuta dalle autorità turche, furono fermate con un intervento militare di grande impatto.

Queste operazioni non si limitano a semplici controlli navali: rappresentano momenti chiave della strategia israeliana per impedire qualsiasi tentativo di rompere l’assedio imposto su Gaza. Ogni intervento viene pianificato con grande attenzione per il coordinamento tra intelligence, forze navali e unità speciali.

Implicazioni politiche e strategiche

L’impiego della forza al di fuori delle acque territoriali solleva questioni complesse sul rispetto delle norme internazionali, ma per Israele la priorità rimane il controllo rigoroso della situazione nella Striscia di Gaza. Questo controllo è percepito come essenziale per la sicurezza nazionale, soprattutto alla luce degli attacchi e delle tensioni ricorrenti nella regione.

Inoltre, tali operazioni alimentano un dibattito globale sulle modalità con cui vengono gestiti gli aiuti umanitari e il ruolo delle organizzazioni pacifiste internazionali che si espongono in contesti ad alto rischio politico e militare.

La continua attenzione della comunità internazionale è rivolta a trovare un equilibrio tra la tutela dei diritti umani e la sicurezza degli Stati coinvolti, in un territorio da sempre teatro di conflitti prolungati e complessi.