Le Borse europee assumono un atteggiamento di maggiore attenzione e preparazione. Euronext, la società che gestisce anche Piazza Affari, ha avviato collaborazioni con diversi corpi di riservisti militari, l’ultimo accordo è stato siglato ieri con la Garde nationale, dopo aver consolidato legami con la InterForce Danmark. Nei mesi a venire, sono previste ulteriori intese con riserve militari locali in vari paesi europei, come riportato in una comunicazione ufficiale del gruppo.

Euronext ha strutturato un supporto dedicato ai propri dipendenti che già svolgono funzioni di riservisti o che intendono intraprendere questo percorso. Dal 6 maggio, per esempio, la società garantisce la continuità salariale e delle prestazioni sociali durante i periodi di formazione preliminari fino a 15 giorni per i nuovi riservisti, e fino a 10 giorni all’anno per tutti gli impiegati coinvolti in questo impegno nelle sue sedi europee. Per formalizzare questo sostegno, Euronext sta siglando accordi specifici con le riserve militari nazionali.

Stéphane Boujnah, amministratore delegato e presidente del Consiglio di Amministrazione di Euronext, ha dichiarato:

“Attraverso queste collaborazioni, Euronext rafforza il proprio impegno nel consolidare la resilienza e l’autonomia strategica dell’Europa, in un contesto caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche.”