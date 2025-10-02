L’operazione è ufficiale: EssilorLuxottica ha finalizzato l’acquisizione del Gruppo Optegra da MidEuropa. Un’operazione strategica che proietta il colosso dell’occhialeria in una dimensione sempre più med-tech, puntando sull’offerta di soluzioni complete per la cura della vista in Europa.

Il Polo Oftalmico in Espansione

Il Gruppo Optegra, con i brand Optegra, Lexum e Iris, rappresenta una piattaforma oftalmica integrata e in forte crescita. La sua rete è imponente, contando oltre 70 tra ospedali oftalmici e centri diagnostici.

Questi centri sono strategicamente distribuiti in cinque mercati chiave del panorama europeo:

Regno Unito

Repubblica Ceca

Polonia

Slovacchia

Paesi Bassi

L’aggiunta di Optegra, che offre servizi di diagnosi e chirurgia, rafforza notevolmente il portafoglio di EssilorLuxottica, allineandosi perfettamente con la sua visione di sanità visiva integrata.

Strategia e Visione: Cure Personalizzate

L’acquisizione non è solo un ampliamento geografico, ma un passo decisivo nella strategia del Gruppo. L’obiettivo è offrire soluzioni complete per la cura della vista, dal semplice occhiale correttivo ai trattamenti chirurgici complessi.

Questa mossa mira a garantire ai pazienti un’esperienza “sempre più personalizzata e integrata”. EssilorLuxottica scommette sull’unione tra la sua leadership nell’ottica e le competenze specialistiche di Optegra per creare un ecosistema sanitario unico.