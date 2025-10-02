Il giornalista sportivo Enrico Varriale, condannato in primo grado lo scorso giugno per stalking e lesioni ai danni di una donna, è stato licenziato dalla Rai per giusta causa.

L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, che ha informato il comitato di redazione tramite una mail inviata ieri: «Cari colleghi, vi comunico che il rapporto di lavoro tra la Rai e il collega Enrico Varriale è stato interrotto per giusta causa. Cordiali saluti». Successivamente, la notizia è stata diffusa all’intera redazione.

Il provvedimento, atteso dopo la sentenza di primo grado, non è formalmente collegato ai procedimenti penali, dal momento che uno di essi non ha ancora raggiunto una sentenza definitiva e l’altro è ancora in fase di primo grado. La giusta causa, come spiegato ufficiosamente in azienda, riguarda invece comportamenti «gravemente scorretti» da parte del giornalista, lesivi degli impegni contrattuali sottoscritti.

Come paragone, si ricorda un caso simile in cui è stato licenziato un altro giornalista che aveva aggredito un collega e si era presentato armato di coltello in redazione. Provvedimenti analoghi si adottano anche in caso di appropriazione indebita di beni o denaro dell’azienda oppure quando si viola l’obbligo di esclusiva fornendo prestazioni professionali non autorizzate all’esterno.

Il secondo procedimento penale in corso

Parallelamente, il secondo processo per stalking e lesioni è tuttora in corso. La denuncia è stata presentata da una donna con cui Varriale aveva avuto una relazione. Nel verbale si riportano gravissime accuse: «Mi ha dato uno schiaffo forte che mi ha fatto cadere. Quando volevo fuggire, mi ha rinchiusa a chiave».

Sono state raccolte anche segnalazioni di molestie ripetute, messaggi minatori, appostamenti sotto casa e telefonate anonime con voce distorta che recitavano minacce come «Morirai». Alcune di queste chiamate sono risultate provenire da utenze telefoniche collegate alla Rai, ma mascherate per nasconderne l’origine.

Il licenziamento di Enrico Varriale segna una decisione drastica da parte della Rai che intende tutelare i propri valori di correttezza e responsabilità, anche alla luce dell’impatto negativo che vicende giudiziarie di questo tipo possono avere sulla reputazione e sull’immagine dell’azienda e dei suoi dipendenti.

La vicenda evidenzia inoltre la crescente attenzione delle istituzioni e della società italiana verso la tutela delle vittime di stalking e violenza, ribadendo l’importanza di un approccio rigoroso sia sul piano giudiziario che in ambito lavorativo.

Un episodio di violenza domestica che ha visto la vittima subire maltrattamenti continui, tra cui percosse e minacce legate al suo lavoro. Secondo il racconto contenuto nella sentenza, l’aggressore avrebbe sbattuto la donna contro il muro, scosso con forza le sue braccia e colpito con calci, accompagnando queste azioni con intimidazioni verbali.

Il dispositivo giudiziario riporta anche che l’uomo avrebbe dichiarato di poter influenzare una collaborazione lavorativa della donna, suscitando paura e costringendola a una situazione di sottomissione.

Circa un anno fa, Varriale ha avviato un procedimento legale contro l’azienda per demansionamento, dopo che era stato sospeso cautelativamente senza però perdere il diritto alla retribuzione, in attesa dell’esito del processo di primo grado. Oggi si è giunti a una sentenza definitiva, anche se sono attesi i possibili ricorsi.