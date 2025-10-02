Eni e i suoi partner internazionali hanno raggiunto la Decisione Finale di Investimento (FID) per lo sviluppo del progetto Coral North FLNG. La firma è avvenuta oggi a Maputo, alla presenza del Presidente del Mozambico Daniel Francisco Chapo e dell’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi (nella foto).

Il progetto, localizzato nelle acque profonde nell’offshore di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, sfrutterà i volumi di gas della parte settentrionale del giacimento a gas di Coral, nell’Area 4 del bacino di Rovuma, tramite un impianto galleggiante di GNL di ultima generazione.

La Joint Venture e la Sinergia Strategica

Il progetto sarà sviluppato dalla Joint Venture composta da Eni (50%), CNPC (20%), Kogas (10%), ENH (10%) e XRG (10%), quest’ultima controllata di ADNOC.

Coral North rappresenta il secondo progetto di sviluppo di Eni in Mozambico e la seconda unità FLNG (Floating Liquefied Natural Gas) di larga scala consegnata in acque ultra-profonde a livello globale, dopo il successo di Coral South, in produzione dal 2022.

Sfruttando l’esperienza pregressa, Coral North è atteso in consegna nel 2028, nei tempi previsti, offrendo vantaggi competitivi in termini di tempistiche, costi, ottimizzazione delle performance e minimizzazione dei rischi di esecuzione.

Capacità Raddoppiata: Mozambico Supera 7 MTPA

L’impianto Coral North FLNG avrà una capacità di liquefazione produttiva di 3,6 milioni di tonnellate anno (MTPA).

Insieme a Coral South, la nuova unità porterà la produzione complessiva di GNL del Mozambico a superare i 7 MTPA. Questo posizionamento farà del Paese il terzo produttore di GNL in Africa, rafforzandone ulteriormente il ruolo nello scenario energetico globale.

Il Commento dell’Amministratore Delegato Descalzi

L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha sottolineato l’importanza strategica e operativa del progetto. “Il progetto Coral North fa leva sulle eccezionali competenze esplorative di Eni, sulle nostre capacità distintive di sviluppo fast-track e su una disciplina finanziaria rigorosa, valorizzando le abbondanti risorse del Mozambico e la sua posizione geografica strategica. Con Coral North contribuiremo a soddisfare la crescente domanda mondiale di GNL, raddoppiando sia il contributo del Mozambico alla sicurezza energetica globale, sia i benefici per il Paese e i suoi cittadini in termini di crescita economica e industriale”.

Impatto Economico e Presenza di Eni

Il progetto Coral North è destinato a rafforzare l’economia mozambicana e la competitività delle industrie locali, creando nuovi posti di lavoro e opportunità per le imprese nazionali. L’impatto atteso è un aumento significativo dei benefici già generati da Coral South e dagli investimenti in progetti di sviluppo locale.

Eni è presente in Mozambico dal 2006 e, tra il 2011 e il 2014, ha scoperto vaste risorse di gas naturale nel bacino di Rovuma, con circa 2.400 miliardi di metri cubi di gas in posto (giacimenti di Coral, Mamba Complex e Agulha). L’azienda contribuisce inoltre alla diversificazione economica e al miglioramento dell’accesso all’istruzione, alla salute e all’acqua nel Paese.