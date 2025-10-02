L’europarlamentare del Partito Democratico si è espressa riguardo alla controversia che ha coinvolto il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, fischiato durante una cerimonia in cui si faceva riferimento al 7 ottobre. L’episodio si è verificato nel corso dell’evento di consegna del Primo Tricolore a Francesca Albanese, e ha suscitato reazioni contrastanti.

I leader del partito al momento evitano di intervenire direttamente sulle contestazioni rivolte a Massari, il quale ha dichiarato: «Credo che affinché si possa avviare, per quanto possibile, un processo di pace, sia necessario la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi». Questa affermazione ha generato fischi e proteste da parte del pubblico presente.

Anche la relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi, presente sullo stesso palco pochi minuti dopo, ha preso posizione dicendo: «Non giudico il sindaco, lo perdono. Ma mi deve promettere di non ripetere più quella frase».

Nel Partito Democratico, un’eccezione è rappresentata dall’europarlamentare dem Elisabetta Gualmini, che attraverso un post sui social ha espresso solidarietà a Massari definendo le contestazioni come «inaccettabili». Gualmini ha sottolineato: «Uomo di sinistra, ha detto esattamente quello che va detto e viene fischiato. La radicalizzazione della politica ormai non conosce più limiti».

Alla domanda se la radicalizzazione politica le desti preoccupazione, Gualmini ha risposto che Massari ha espresso un pensiero equilibrato, ricordando come il sindaco abbia non solo condannato gli attacchi criminali e gli eccidi compiuti dal governo israeliano in Palestina, ma sia anche attivo nella denuncia del «genocidio» in quella regione. Massari ha menzionato la liberazione degli ostaggi come una condizione per la cessazione del conflitto, ma paradossalmente è stato oggetto di derisione e richiamo.

Secondo lei, è sbagliato parlare di genocidio a Gaza? Gualmini risponde che il termine è stato usato anche dall’ONU, tuttavia invita alla prudenza per non svuotare di significato la parola, ricordando l’importanza di non sminuire gli orrori della Shoah. Il suo interesse si concentra maggiormente sul raggiungimento di soluzioni concrete per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Riguardo alle posizioni di Francesca Albanese, che sostiene che la pace non debba mettere condizioni e che la situazione attuale non sia una semplice guerra ma un genocidio, Gualmini ha commentato: «Le sue posizioni sono molto divisive e radicali. Nutro forti riserve sul suo atteggiamento ambiguo nei confronti della legittimità dello Stato di Israele e sul modo in cui parla di Hamas».

Quanto al Partito Democratico, al momento non si sono registrate critiche verso la relatrice speciale ONU, la quale, da luglio, è sotto sanzioni da parte degli Stati Uniti. Gualmini afferma: «Il Pd rappresenta un insieme di opinioni plurali, come è giusto che sia. Siamo tutti concordi sull’urgenza di far cessare immediatamente i massacri a Gaza, sull’apertura di un corridoio umanitario e sul riconoscimento dello Stato palestinese. Non ritengo però indispensabile una posizione univoca riguardo a Francesca Albanese. Mi preoccuperei se fosse così. Il Pd dovrebbe e deve prendere posizione e auspico un suo intervento, soprattutto considerando le manifestazioni e le prese in giro verso il sindaco. Mi aspetto che il partito reagisca.»

Fratelli d’Italia e Azione hanno invece chiesto a Massari di revocare l’onorificenza concessa a Albanese, sottolineando che tali riconoscimenti dovrebbero unire anziché dividere. In proposito hanno osservato: «La figura di Albanese è controversa. Personalmente avrei delle riserve a conferirle la cittadinanza onoraria».

