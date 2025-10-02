Edison Energia consolida la sua leadership nel mercato retail italiano, ponendo la Sicilia come la sua regione più strategica a livello nazionale. I numeri parlano chiaro: l’isola si attesta come la più rilevante per capillarità e presenza sul territorio, un successo costruito sulla convenienza e, soprattutto, sulla prossimità alla clientela.

La Forza dei Numeri: Dominio Contratti e Retail

I dati, divulgati da Milano il 1° ottobre 2025, confermano l’accelerazione in Sicilia:

660.000 contratti attivi , inclusa la quota della controllata AMG Gas (80% Edison Energia – 20% AMG Energia).

, inclusa la quota della controllata (80% Edison Energia – 20% AMG Energia). 177 negozi e due sedi operative, a cui si aggiungono oltre 250 installatori , un network che sostiene lo sviluppo economico locale .

e operative, a cui si aggiungono , un network che sostiene lo . 51 persone impiegate direttamente tra le due sedi sull’isola.

Questa massiccia presenza retail, unica in Italia per la società del Gruppo Edison, è stata rafforzata dall’acquisizione, tramite le Aste del Servizio a Tutele Graduali (STG), di oltre 130.000 contratti in cinque province della Sicilia Orientale. L’azienda serve anche il segmento Business, con oltre 30 aziende per l’energia elettrica e 20 per il gas, fornendo circa 1.800 punti di prelievo per un consumo annuo che nel 2024 ha toccato i 280 GWh di elettricità e 360 GWh di gas. L’offerta corporate include contratti a lungo termine (PPA) per energia green e fornitura di biometano.

La Visione dell’AD Quaglini: Strategia e Risultati

Massimo Quaglini, nella foto, amministratore delegato di Edison Energia, ha commentato la centralità dell’isola, sottolineando la validità della strategia: “La Sicilia rappresenta per Edison Energia un territorio strategico. Abbiamo deciso di puntarci fortemente anche attraverso le Aste STG. I risultati ci danno ragione: abbiamo 660.00 contratti e 177 negozi. Con AMG Gas, siamo parte integrante della vita economica e sociale dell’isola offrendo ai siciliani soluzioni concrete e innovative per l’energia e per la casa.”

Oltre il Contratto: Servizi, Cultura e Sviluppo

Il modello Edison in Sicilia va oltre la mera fornitura di luce e gas (tutte green), puntando su servizi a valore aggiunto. I clienti sul mercato libero hanno accesso alla piattaforma innovativa Risolve, che funge da interlocutore unico per la gestione delle utenze e gli imprevisti domestici, affiancando l’offerta energetica con servizi home come Wi-Fi, installazione di fotovoltaico e pompe di calore, e mobilità elettrica.

L’impegno sociale e culturale si è manifestato con la donazione, da parte dell’AD Quaglini al Teatro Massimo, del libro di Hugo von Hofmannsthal “La Sicilia e noi”, con immagini di Ferdinando Scianna, in una nuova edizione speciale supportata da Edison Energia. L’evento ha visto anche la presentazione del vincitore del Premio Campiello 2025, di cui Edison è partner.

Infine, la vicinanza al territorio è certificata da due progetti concreti: