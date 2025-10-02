Le squadre italiane hanno chiuso la seconda giornata di Champions League con un bilancio ampiamente positivo: tre vittorie e un solo pareggio. L’unica a non aver centrato il successo è stata la Juventus, fermata sul 2-2 dal Villarreal. L’Inter, invece, a punteggio pieno dopo la vittoria agevole sullo Slavia Praga, si impone come la squadra italiana più accreditata dai bookmaker per avanzare nella competizione.

Le Quote Scommesse: Nerazzurri in Vantaggio

L’ottimo avvio dei nerazzurri si riflette nelle quote per un piazzamento tra le prime otto del torneo. Secondo quanto riporta Agipronews, l’eventualità che Lautaro Martinez e compagni approdino ai quarti di finale è quotata a 1,85 su Planetwin365.

Le altre italiane sono nettamente più staccate in lavagna per l’accesso alla Top-8:

Il Napoli segue a quota 2,35 .

segue a quota . La Juventus sale a 6,50 .

sale a . L’Atalanta è la più lontana, fissata a quota 10.

La Coppa Lontana: Italia a 8,50

Nonostante l’incoraggiante inizio di stagione, le possibilità che il trofeo della Champions League torni in Italia dopo l’ultima vittoria del 2010 (ottenuta proprio dall’Inter) sono considerate remote dai bookmaker.

La possibilità che la Coppa sia vinta da una squadra italiana è quotata a 8,50 su Goldbet. È ritenuto più probabile il trionfo di una compagine inglese (quotato a 2), seguita da una spagnola (a 3,35) e da una francese (a 5,75).

Per quanto riguarda i trionfi individuali delle italiane:

La quarta Champions League dell’Inter è offerta a 26 .

è offerta a . La prima volta del Napoli a 28 .

a . La terza Coppa della Juventus a 47 .

a . L’Atalanta chiude la lista con una quota elevata, fissata a 67.

Le Favorite: Equilibrio al Vertice

Tra le principali candidate alla vittoria assoluta, regna l’equilibrio. I bookmaker vedono i campioni in carica del Psg e il Barcellona appaiati in testa, entrambi fissati a 6,50. Chiude il podio delle favorite il Liverpool, quotato a 6,75.