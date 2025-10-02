Il Gruppo Camst, colosso della ristorazione collettiva che celebra quest’anno l’80° anniversario, presenta il suo Bilancio di Sostenibilità 2024, confermando l’integrazione tra performance finanziarie e responsabilità sociale e ambientale. L’azienda ha chiuso il 2024 con un robusto fatturato di 612,5 milioni di euro di ricavi e 33,7 milioni di utili, ponendo il dialogo con gli stakeholder al centro della propria strategia.

Il Bilancio arriva in un momento cruciale per il Gruppo, fresco della certificazione B Corp che segue la trasformazione in società cooperativa ‘benefit’ avvenuta nel 2023.

La Visione del Presidente: Crescita Equa e Rigenerativa

Il Presidente Francesco Malaguti, nella foto, ha sottolineato come la strategia non sia più solo economica, ma multidimensionale. «Abbiamo ottenuto la certificazione B Corp, che segue la trasformazione in società cooperativa ‘benefit’ avvenuta nel 2023. Il nostro impegno per un futuro più sostenibile si fa ancora più forte e determinato, per continuare a dare il nostro contributo al benessere delle comunità e dell’ambiente. A fianco del nuovo Piano industriale 2025-2029, abbiamo presentato anche il primo Piano strategico di sostenibilità: un passo fondamentale che pone sullo stesso piano le nostre performance economiche, sociali e ambientali. Oggi più che mai, crescere non significa solo generare valore economico, ma farlo in modo equo, partecipativo e rigenerativo».

Performance Ambientali: Taglio all’Energia e Riciclo Circolare

La sostenibilità è misurabile in cifre: Camst ha ottenuto una riduzione complessiva di quasi 163.000 kilowattora primari di energia e un calo del 24% del consumo medio di energia per singolo pasto prodotto.

Diverse le iniziative chiave nel 2024:

Logistica Verde: Immatricolazione di 55 veicoli Euro 6 diesel in sostituzione dei mezzi più datati.

Immatricolazione di in sostituzione dei mezzi più datati. Packaging Riutilizzabile: Avviata una sperimentazione in collaborazione con Rosetti Marino e la startup benefit Aroundrs per eliminare il packaging monouso nella ristorazione aziendale. L’iniziativa, basata su contenitori riutilizzabili tracciabili digitalmente , ha permesso di risparmiare 1.800 contenitori di plastica monouso e 600 confezioni di posate usa e getta.

Avviata una sperimentazione in collaborazione con e la startup benefit per eliminare il packaging monouso nella ristorazione aziendale. L’iniziativa, basata su , ha permesso di risparmiare e 600 confezioni di posate usa e getta. Partnership con Hera: Attraverso la collaborazione con Hera, 22 punti di ristorazione Camst hanno raccolto oltre 1.000 tonnellate di rifiuti organici , trasformati in 68.923 metri cubi di biometano, con un risparmio di 129 tonnellate di CO2 equivalente .

Attraverso la collaborazione con Hera, Camst hanno raccolto oltre , trasformati in 68.923 metri cubi di biometano, con un risparmio di . Biocarburante da Oli Esausti: La raccolta di oli vegetali esausti (299 punti di raccolta) ha generato 48.000 litri di biocarburante , con un risparmio di 134,1 tonnellate di CO2 .

La raccolta di oli vegetali esausti (299 punti di raccolta) ha generato , con un risparmio di . Riciclo Plastiche: Attivato, sempre con Hera, un servizio per il riciclo dei film in polietilene a bassa densità: 2.420 chili raccolti hanno evitato 5.100 chili di CO2 rispetto alla produzione di plastica vergine.

Spreco Alimentare e Parità di Genere

Sul fronte della ristorazione scolastica, è stato adottato Sprecometro, un’applicazione digitale di Last Minute Market che permette di misurare lo spreco alimentare per ciascuna classe.

In ambito sociale, il Gruppo, che conta 10.744 dipendenti (di cui l’83,7% personale femminile), ha adottato una Politica per la parità di genere per rimuovere ogni barriera legata al genere nei contesti aziendali.