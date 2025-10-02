I mercati azionari europei proseguono il loro rialzo in coincidenza con l’avvio positivo di Wall Street. In particolare, Francoforte mostra un dinamismo superiore, ampliando il guadagno al +1,5%. Anche Parigi registra un incremento dell’1,147%, mentre Milano evidenzia un progresso più contenuto con il suo Ftse Mib in crescita dello 0,24%. Nel comparto bancario italiano, le azioni restano sotto pressione, con forti vendite su nomi come Mediobanca (-2,23%), Unicredit (-2,17%) e Banco Bpm (-1,98%). Al contrario, spicca il balzo del 9,46% per Stellantis.
L’indice generale dell’area europea, lo Stoxx 600, cresce quasi di un punto percentuale, trainato dal settore tecnologico che mostra una significativa accelerazione. Anche i comparti degli industriali e dei farmaceutici registrano performance solide, contribuendo al positivo andamento del mercato.
Sul fronte del reddito fisso, lo spread tra i BTP italiani e i titoli tedeschi di riferimento Bund si allarga leggermente, avvicinandosi a 82 punti base. Il differenziale con i titoli francesi OAT rimane invece stabile, quasi in parità. Il rendimento dei decennali italiani si attesta al 3,53%, valore analogo a quello dei titoli francesi.
Andamento delle Materie Prime
Per quanto riguarda le materie prime energetiche, il petrolio mostra una lieve flessione. Il WTI perde lo 0,84%, attestandosi poco sopra i 61 dollari al barile, mentre il Brent scende sotto quota 65 dollari. Anche il prezzo del gas naturale registra un calo dello 0,25%, fissandosi a 31,3 euro per megawattora. L’oro mantiene una quotazione stabile intorno ai 3.883 dollari l’oncia, dopo aver raggiunto un massimo di giornata a 3.896 dollari.
Mercato dei Cambi
Nel settore valutario, l’euro si mostra poco variato, mantenendosi sul rapporto di 1,1726 dollari. La moneta unica europea evidenzia dunque una stabilità rispetto al dollaro, in una fase di mercato caratterizzata da un andamento moderato.