La Banca Centrale Europea ha recentemente firmato gli accordi quadro con i fornitori di cinque componenti essenziali dell’euro digitale e i relativi servizi associati. Tra le componenti assegnate spicca la modalità di pagamento offline che la nuova moneta digitale consentirà, con un valore base di 220,7 milioni di euro e un massimale fissato a 662,1 milioni.

Il progetto è guidato dalla società tedesca specializzata in tecnologie di sicurezza Giesecke+Devrient, che collabora con l’azienda italiana Nexi e con Capgemini.

In una nota ufficiale della BCE si evidenzia che la sinergia tra Giesecke+Devrient (G+D), Nexi e Capgemini è stata selezionata per sviluppare una soluzione integrata che permetta agli utenti e ai commercianti di eseguire pagamenti in euro digitale anche senza una connessione online, senza l’intermediazione di terzi.

Le tre aziende hanno sottolineato:

“La possibilità di pagare offline rappresenta una delle funzionalità cardine dell’euro digitale, assicurando allo stesso tempo la privacy e la sicurezza che oggi sono garantite dal contante.”