Avio, nella foto l’a. d. Giulio Ranzo, leader italiano nei lanciatori e sistemi di propulsione quotato su Euronext STAR Milan, accelera i piani di espansione nel mercato strategico statunitense dei Solid Rocket Motor (SRM). Il nuovo impianto negli USA, con un investimento previsto di circa 600 milioni di euro, è visto dal management come una mossa vincente per sfruttare la modesta concorrenza locale e il crescente fabbisogno militare. Lo riferiscono gli analisti di Intesa Sanpaolo dopo i recenti aggiornamenti della società di Colleferro.

Lo Sbarco USA: Impianto da 700 Tonnellate e Concorrenza Debole

Il management di Avio si dichiara fiducioso sulla capacità di penetrazione nel mercato statunitense, ritenendo che nuovi competitor come Anduril, Ursa Mayor e X-Bow non rappresentino una minaccia concreta. La loro proposta è giudicata “relativamente debole” o in una fase di sviluppo troppo iniziale.

Il nuovo stabilimento negli Stati Uniti, focalizzato sulla propulsione militare (tattica e strategica), avrà una capacità produttiva iniziale di 700 tonnellate/anno. L’impianto sarà progettato per lavorare su circa 10 piattaforme diverse e produrre SRM relativamente grandi, un settore “molto più remunerativo” rispetto alla propulsione spaziale.

Avio stima un investimento complessivo di circa 600 milioni di euro (inclusi 150-200 milioni di euro in leasing) e prevede che l’impianto:

Entri in funzione nel secondo semestre del 2028 (anticipando le stime precedenti). Raggiunga la piena capacità entro il 2032.

In caso di forte domanda, Avio ha già pianificato la possibilità di aumentare la capacità produttiva del 100%, con investimenti aggiuntivi per circa 300 milioni di euro, sfruttando il know-how acquisito con il P-120 della Guyana francese.

Opportunità Europa: Il Caso Patriot PAC-2

Le opportunità di crescita per Avio non si limitano agli Stati Uniti. Gli analisti sottolineano come l’azienda sia teoricamente in grado di produrre al 100% l’SRM GEM/T che equipaggia il missile Patriot PAC-2 (acquistato dalla Germania per 1.000 unità per 5,1 miliardi di euro).

Sebbene la produzione sia stata assegnata a Bayern Chemie (gruppo MBDA), il potenziale deficit di competenze di quest’ultima potrebbe aprire un’interessante opportunità per l’azienda italiana.

La Capacità Produttiva: Italia e Guyana

Attualmente, Avio gestisce una capacità significativa su due fronti:

Italia (Colleferro): Capacità attuale di 500/600 tonnellate/anno, utilizzata al 60% per booster Vega e propulsione tattica. La capacità teorica massima è di 2.000 tonnellate/anno, con colli di bottiglia eliminabili con investimenti limitati (50-100 milioni di euro).

Capacità attuale di 500/600 tonnellate/anno, utilizzata al per booster Vega e propulsione tattica. La capacità teorica massima è di 2.000 tonnellate/anno, con colli di bottiglia eliminabili con investimenti limitati (50-100 milioni di euro). Guyana Francese (P-120): Capacità di circa 6.000 tonnellate/anno, utilizzata al 33% nel 2025 (previsione al 64% nel 2026).

Il Riconoscimento di Intesa Sanpaolo

Gli analisti di Intesa Sanpaolo mostrano grande apprezzamento per la strategia di Avio, evidenziando come lo scenario globale sia estremamente favorevole all’espansione della società. “L’opportunità statunitense – dice Intesa Sanpaolo – sembra sempre più interessante e concreta; 1) la limitata disponibilità di capacità SMR negli Stati Uniti, 2) il basso livello di inventario missilistico negli Stati Uniti, 3) la relativa scarsità di know-how SMR e 4) lo scenario geopolitico può creare ulteriori opportunità per Avio, sia in Europa che negli Stati Uniti”.