Un incremento di potenza pari a 43 Megawatt, un miglioramento dell’efficienza dello 0,9% e una riduzione di oltre 10.000 tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno: questi erano gli obiettivi previsti dall’ammodernamento effettuato da Ansaldo Energia presso la centrale a ciclo combinato di Alpiq a San Severo (provincia di Foggia).

I primi test operativi hanno evidenziato risultati persino superiori rispetto alle aspettative iniziali, confermando l’efficacia dell’intervento.

L’upgrade, realizzato rispettando i tempi previsti e in accordo con il cliente, ha coinvolto la turbina a gas, la turbina a vapore e il generatore, assicurando anche una maggiore flessibilità nelle modalità di esercizio dell’impianto.

In particolare, grazie all’intervento, sarà possibile utilizzare fino al 25% di idrogeno come combustibile, un passo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti per l’Italia.

Attiva dal 2011, la centrale di San Severo dispone di una potenza di circa 400 Megawatt e ha la capacità di fornire energia elettrica a quasi un milione di abitazioni. Si tratta di uno degli impianti a ciclo combinato più avanzati nel Sud Italia.

Oltre a produrre energia, la centrale gioca un ruolo fondamentale nel garantire la stabilizzazione della rete elettrica locale, contribuendo così alla sicurezza e all’affidabilità del sistema energetico nazionale.