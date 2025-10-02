La comunità scientifica e ambientalista piange la perdita di una delle sue figure più iconiche: Jane Goodall, l’etologa britannica la cui vita è stata un inno alla battaglia per gli scimpanzé e, in senso lato, per il pianeta. La notizia della scomparsa, avvenuta a 91 anni durante un tour in California, è stata diffusa dalla sua stessa fondazione. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile, ma un’eredità di determinazione e fiducia che continuerà a ispirare.

L’impronta a Gombe: la Primatologia Riscoperta

Il suo nome è indissolubilmente legato a Gombe, in Tanzania. È qui che, a partire dal 1960, la Goodall ha letteralmente rivoluzionato la primatologia, sfidando con i suoi studi preconcetti scientifici che sembravano inamovibili. Le sue osservazioni sui comportamenti degli scimpanzé, tra cui l’uso degli strumenti, hanno riscritto la nostra comprensione del mondo animale e del posto dell’uomo in esso. Ha saputo trasformare la sua fama mondiale in un megafono potente per richiamare l’attenzione sulla difficile situazione di questi primati e sui pericoli della distruzione ambientale.

La Testimonianza in Esclusiva: Valore Inestimabile

Il suo impatto non si misura solo in articoli scientifici o titoli di giornale, ma nel legame umano e professionale creato con chi ha condiviso la sua missione. In esclusiva per La Mescolanza, Daniela De Donno, biologa e presidente dell’Istituto Jane Goodall Italia, traccia un ricordo toccante, evidenziando il filo conduttore della vita di Jane: “Ho ‘incontrato’ Jane sui libri all’università, nel suon ‘L’ombra dell’uomo’ e negli articoli che il National Geographic le dedicava. Poi, nel 1992, in Burundi, ho iniziato a collaborare con lei e non ho più smesso, il valore della sua amicizia e dei suoi insegnamenti è stato per me inestimabile, per la sua passione per il lavoro, il rispetto per la natura, la determinazione a proteggerla concretamente, la fiducia nei giovani.”

Un’Instancabile Leader della Conservazione

Oltre al lavoro sul campo, Jane Goodall è stata un’instancabile sostenitrice della conservazione, del benessere degli animali e dell’educazione dei giovani, pilastro quest’ultimo rappresentato dal suo programma Roots & Shoots. La sua lotta per la sopravvivenza degli scimpanzé è stata una battaglia per l’intero ecosistema. Non un addio, ma l’inizio di una nuova fase in cui la sua visione etica e scientifica si consolida come un patrimonio globale. Il suo rigore metodologico unito a un cuore grande e a una comunicazione diretta resteranno il modello per chiunque voglia incidere nel futuro del pianeta.