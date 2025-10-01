Da oggi prende avvio la riorganizzazione degli uffici della Comune di Trento, dopo la firma dei decreti per le nomine dirigenziali avvenuta lo scorso 30 settembre. Questa nuova struttura, pensata dal sindaco Franco Ianeselli e dalla direttrice generale Franca Debiasi, punta a migliorare l’efficienza e la trasversalità dell’amministrazione comunale.

La riorganizzazione si concretizza innanzitutto nella creazione di due aree di coordinamento direttamente collegate alla direzione generale: quella dedicata alla «pianificazione e sviluppo del territorio», sotto la guida di Giuliano Franzoi, e quella dei «servizi alla cittadinanza», affidata a Sabrina Redolfi. A seguire, l’intera struttura vedrà un potenziamento di alcuni settori e un allineamento dei servizi alle deleghe assessoriali, con l’obiettivo di maggiore sinergia tra le funzioni.

Una linea di continuità e alcuni cambiamenti

Per quanto riguarda le posizioni apicali, l’orientamento del sindaco ha privilegiato la continuità, confermando molti dirigenti nei loro ruoli attuali. Tuttavia, sono previsti alcuni spostamenti strategici. A partire da Marcella Seppi, che lascia il Servizio all’infanzia e istruzione per assumere la direzione del settore Tributi e patrimonio. Questa novità rappresenta un cambiamento significativo, poiché fino ad oggi tali competenze erano collocate all’interno del Servizio risorse finanziarie e patrimoniali, gestito ad interim dalla direttrice generale.

Il Servizio all’infanzia e istruzione sarà ora guidato — sempre ad interim — da Silvano Compostella, che mantiene anche la sua responsabilità sul Servizio biblioteca e archivio storico. In un’ottica di migliore coordinamento con le deleghe degli assessori, Paola Ricchi integra al suo incarico la gestione dei parchi e giardini, settore precedentemente affidato a Claudia Patton. Quest’ultima, che dirige il Servizio gestione strade, si occuperà da ora anche della gestione dei fabbricati comunali.

I dirigenti e le nuove responsabilità

Tra gli altri incarichi, Cristina Mariavittoria Ambrosi sarà responsabile del Servizio economia, turismo e montagna, mentre Laura Begher assumerà la guida dei settori cultura, eventi, sport e politiche giovanili, confermando l’importanza di queste aree per lo sviluppo della città.

Una novità rilevante è il affidamento del Progetto interventi edilizi per immobili soggetti a tutela all’architetta Anna Bruschetti, mentre Katia Beatrici, già dirigente del Progetto politiche abitative, sarà incaricata anche di coordinare un nuovo servizio dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per la questione abitativa, uno dei nodi prioritari per la città.

Questa riorganizzazione rappresenta un passo importante per consolidare l’efficacia dell’amministrazione comunale, su indicazione della direzione generale e con l’obiettivo di mantenere una struttura snella e integrata a servizio dei cittadini.