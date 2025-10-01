Terna, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, rafforza la sua strategia di open innovation inaugurando a Torino il Terna Innovation Zone Torino, il quarto polo di innovazione dopo quelli già attivi a San Francisco, Tunisi e nella regione adriatica. L’annuncio è avvenuto in occasione del Terna Innovation Zone Forum, che ha riunito partner e rappresentanti dell’ecosistema innovativo internazionale presso il Collège des Ingénieurs Italia.

Il focus: cleantech e resilienza della rete

Il nuovo hub di Torino è strategico e si concentra sulla ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche per affrontare la duplice transizione energetica e digitale della rete elettrica, con un’attenzione specifica all’Europa, riconosciuta come il principale bacino di innovazione nel cleantech (tecnologie per la decarbonizzazione). Per massimizzare l’impatto, il polo adotta un modello di open innovation, collaborando con centri di ricerca, università, startup e partner industriali in tutto il continente.

La scelta del capoluogo piemontese è motivata dalla vicinanza a importanti laboratori Terna, come l’E-mobility Lab per l’integrazione dei veicoli elettrici nella rete, e i centri di sperimentazione di Viverone e Rondissone, dove si testano sensori digitali, droni e robot per ottimizzare il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture.

Network europeo e prima Open Call

Il Terna Innovation Zone Torino è destinato a consolidare un network europeo attraverso la partecipazione a programmi chiave come:

Cross-industry Ecosystem : per progetti di innovazione sulla manutenzione degli asset.

: per progetti di innovazione sulla manutenzione degli asset. Deep Tech Alliance : nata dalla collaborazione di diciannove incubatori europei.

: nata dalla collaborazione di diciannove incubatori europei. TSO Innovation Alliance: che riunisce otto dei maggiori operatori europei di rete di trasmissione elettrica.

Proprio a Torino si è tenuta ieri, 30 settembre, la prima riunione operativa della TSO Innovation Alliance, che oggi, durante il Forum, ha lanciato la sua prima open call congiunta sul tema “Cambiamenti climatici e resilienza di Rete“. La challenge mira a identificare startup e PMI in grado di proporre soluzioni per migliorare la resilienza delle infrastrutture elettriche di fronte ai sempre più frequenti eventi climatici estremi.

Il Forum ha ospitato, inoltre, l’intervento di Steve Westly, Managing Partner di The Westly Group (fondo di venture capital della Silicon Valley specializzato in cleantech), e la presentazione dello studio “Cleantech for the grid: mapping innovation, challenges and opportunities” a cura di Mind The Bridge, partner di Terna, che ha fornito una panoramica sui trend e gli investimenti nel settore.

Torino Capitale dell’Innovazione

Il nuovo centro Terna sorge in un ecosistema di eccellenza: Torino è stata eletta “Capitale europea dell’Innovazione 2024” e vanta il Politecnico, eventi come l’Italian Tech Week e centri di primo piano come OGR (Officine Grandi Riparazioni), il più grande centro italiano dedicato a innovazione e accelerazione d’impresa. L’apertura del polo consolida la strategia di Terna come aggregatore di competenze e tecnologie a supporto di un sistema elettrico più sostenibile, digitale e resiliente.