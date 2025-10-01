Maxi intesa tra la Banca europea per gli investimenti (BEI) e Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili e la relativa supply chain. Le due operazioni finanziarie siglate hanno un valore complessivo di 750 milioni di euro.

Si stima che questi accordi ambiziosi contribuiranno in modo significativo alla transizione energetica, mirando alla costruzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile per 2 GW e mobilitando investimenti nell’economia reale per oltre 4,5 miliardi di euro.

Il piano di finanziamento: 500 milioni per l’energia verde

Il primo pilastro dell’accordo consiste in un finanziamento quadro da 500 milioni di euro. Questo ammontare sarà messo a disposizione da BEI per Intesa Sanpaolo con l’obiettivo di supportare progetti di energia rinnovabile. Il focus principale è su impianti fotovoltaici, eolici onshore e sistemi di accumulo elettrico, con una quota minore destinata alla bioenergia.

La maggior parte dei progetti, circa l’80%, sarà realizzata in Italia, ma sono previste iniziative anche in altri Paesi dell’Unione Europea. L’operazione è pienamente allineata con gli obiettivi del piano REPowerEU, consentendo alla BEI di finanziare fino al 75% dei costi ammissibili, una percentuale superiore al consueto 50%.

Questa linea di credito da mezzo miliardo di euro è attesa attivare investimenti complessivi per 670 milioni di euro, portando alla realizzazione di circa 500 MW di nuova capacità rinnovabile e una produzione annua di circa 1.200 GWh, equivalenti al consumo di oltre 400.000 famiglie italiane. La ricaduta occupazionale stimata è di circa 2.300 posti di lavoro diretti nella fase di costruzione e 180 posti di lavoro permanenti in quella operativa. Una parte rilevante degli investimenti sarà indirizzata alle regioni di coesione UE.

Controgaranzia e supply chain eolica: 250 milioni con effetto leva

Il secondo accordo è dedicato al rafforzamento della supply chain eolica e all’interconnessione alla rete. Prevede una controgaranzia da 250 milioni di euro all’interno del ‘Wind Package’ da 6,5 miliardi della BEI. Questa controgaranzia, sostenuta dal programma InvestEU, permetterà a Intesa Sanpaolo di attivare un portafoglio di garanzie bancarie fino a 500 milioni di euro per sostenere l’industria eolica europea.

Grazie all’elevato effetto leva della controgaranzia, si stima che l’operazione innescherà investimenti complessivi nell’economia reale per circa 4 miliardi di euro, favorendo la realizzazione di circa 1,6 GW di nuova capacità rinnovabile all’anno.

Le voci dei protagonisti

Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, ha sottolineato l’importanza strategica dell’intesa: “Con questi accordi favoriamo non solo la produzione di energia rinnovabile ma anche la crescita di una filiera industriale strategica per la competitività dell’Unione europea. La recente collaborazione con Intesa Sanpaolo è sempre più orientata a promuovere la decarbonizzazione dell’economia, e testimonia l’impegno comune nel guidare la transizione e rafforzare la sicurezza energetica nel Paese.”

Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha evidenziato la visione a lungo termine: “Obiettivo di queste operazioni è facilitare e supportare investimenti di lungo periodo capaci di generare valore per le imprese, i territori e l’intera economia. Il nostro impegno come Gruppo è accompagnare imprese e operatori nel percorso verso la transizione energetica, rafforzando una filiera che sarà sempre più centrale per la crescita sostenibile e la competitività del sistema economico italiano ed europeo. Per raggiungere questi traguardi è fondamentale una collaborazione sempre più stretta tra pubblico e privato, capace di innovare l’offerta e stimolare nuovi investimenti, come testimoniato da questo importante accordo siglato con BEI”.