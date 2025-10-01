Roberto Cammarata, consigliere comunale del Partito Democratico e primo firmatario nonché relatore della mozione sulla Palestina recentemente approvata dal centrosinistra in consiglio comunale, ha commentato le difficoltà nel raggiungere un accordo unitario con l’opposizione su una tematica così delicata.

Alla domanda sul motivo per cui non sia stata possibile una mozione condivisa con il centrodestra, Cammarata ha risposto spiegando che il confronto in conferenza dei capigruppo ha evidenziato distanze troppo marcate sui contenuti fondamentali. “Il riconoscimento dello Stato di Palestina, la regolamentazione del commercio e del transito delle armi, nonché l’ipotesi di eventuali sanzioni verso Israele sono temi su cui il centrodestra non ha voluto assumere alcun impegno”, ha dichiarato.

Per quanto riguarda le accuse dell’opposizione sulla presentazione tardiva della mozione, il consigliere ha precisato che il testo avanzato rappresenta un aggiornamento di quello già presentato a giugno, arricchito da nuovi riferimenti di solidarietà, come il sostegno alla Global Flotilla, e dall’adesione espressa anche dal gruppo di Azione.

Sul dibattito in Loggia, dove alcuni ritengono che le sedute dovrebbero limitarsi esclusivamente a questioni amministrative, Cammarata ha sottolineato che la discussione sulla Palestina si è svolta solo dopo dieci ore dedicate ad argomenti di natura amministrativa. Ha inoltre ribadito che il consiglio comunale deve occuparsi anche di temi di rilievo sociale e internazionale, soprattutto quando questi sono stati richiesti da associazioni, cittadini e migliaia di manifestanti scesi in piazza. Riportando le parole della sindaca Castelletti, ha evidenziato che Brescia ha espresso la necessità di un momento di umanità e riflessione.

In merito all’espressione “Stato di Palestina” utilizzata nel corso del dibattito, Cammarata ha specificato di non considerarla necessariamente la soluzione definitiva al conflitto. Ha spiegato che la formula “due popoli, due Stati” non dovrebbe limitarsi a essere uno slogan, ma purtroppo oggi appare sempre più lontana dalla realtà, rischiando di rappresentare una finzione utilizzata da chi, apparentemente, sostiene questa prospettiva mentre in realtà agisce per renderla impraticabile.

Contesto politico e implicazioni della mozione

La mozione sulla Palestina rappresenta un passaggio politico di rilievo in un quadro nazionale e internazionale altamente complesso. Il riconoscimento dello Stato palestinese, così come la regolamentazione delle esportazioni di armamenti e le eventuali sanzioni contro Israele, sono questioni che agitano profondamente gli schieramenti politici, riflettendo tensioni globali e diverse visioni diplomatiche.

L’approvazione della mozione da parte del centrosinistra delinea una posizione di solidarietà e sostegno a una soluzione pacifica del conflitto, pur consapevoli delle difficoltà concrete nel realizzarla. Resta aperto il confronto sulle modalità con cui il governo locale e nazionale possano concretamente intervenire per promuovere una pace duratura nella regione.

Nel contesto municipale, il dibattito ha inoltre messo in luce la crescente richiesta di impegno civico e politico su temi che trascendono la gestione amministrativa classica, rispecchiando l’attenzione crescente della società civile verso le questioni internazionali.

Prospettive future e ruolo delle istituzioni

La complessità del dossier Palestina richiede dalle istituzioni un approccio multilivello, che contempli oltre all’azione politica anche interventi di diplomazia culturale e sostegno ai diritti umani.

La mozione approvata in consiglio rappresenta un segnale politico chiaro, ma aprire un dialogo più ampio con tutte le forze politiche, associazioni e stakeholder locali e nazionali sarà fondamentale per costruire un consenso più ampio e efficace.

All’interno della programmazione politica di Brescia si delineano così nuove sfide legate al ruolo delle amministrazioni comunali nel promuovere iniziative di pace e solidarietà internazionale, in coerenza con gli impegni europei e globali sui diritti umani e la sicurezza.

Dobbiamo tentare di pensare a uno stato democratico, plurinazionale e interculturale, una casa comune che possa accogliere due popoli.

Può sembrare un’ipotesi utopistica? Forse, ma non più di chi propone l’idea di due popoli e due stati senza affrontare la realtà della Cisgiordania, ormai trasformata in una sorta di groviera a causa della moltiplicazione degli insediamenti coloniali.

Questa soluzione resta un’opzione da considerare, tuttavia è fondamentale, oggi, riconoscere l’urgenza che anche al popolo palestinese venga garantito il diritto a un proprio focolare, come affermato dal presidente Sergio Mattarella. Tale diritto significa pari dignità e la certezza di poter contare su un’istituzione statale equiparata alle altre.

Senza queste garanzie, un popolo rischia di restare invisibile.

Nell’illustrare la mozione, sono stati impiegati termini forti, come «genocidio» e riferimenti a Netanyahu definito «criminale di guerra», espressioni che tuttavia non compaiono nel testo ufficiale della mozione.

Ha dichiarato:

«Al di là delle formalità linguistiche di un documento istituzionale, penso sia necessario chiamare le cose col loro nome e che sia giunto il momento di prendere una posizione chiara.»