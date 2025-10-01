(di Katherine Puce) Ormai, quando si sente parlare di aziende, idee e innovazione non si può prescindere dal citare e analizzare il grande fenomeno del millennio, ovvero la grande esplosione delle startup. Esse non solo rappresentano la capacità di passare dalle idee ai fatti, ma la capacità delle generazioni che via via si susseguono di apportare i soli cambiamenti di fronte ai nuovi scenari culturali ed economici che si propinano ciclicamente.

Per questo motivo, il costante aumento delle nuove imprese innovative ha attirato l’attenzione, dalle grandi aziende fino ai più alti livelli dello Stato. Anzi, questo fenomeno è stato progressivamente sostenuto da investimenti significativi volti a incentivare la crescita e a rafforzare un mercato che sembra ormai inarrestabile.

Finanziamenti come ancora di salvezza

Tuttavia, dietro questa indistruttibilità del guadagno, molte di queste imprese, una volta nate, non riescono a passare allo step più importante, ovvero non sono in grado di generare profitti necessari per riuscire a risanare i costi impiegati per le operazioni. Queste startup, spesso chiamate “startup zombie”, sono un fenomeno noto fin dagli anni ’80 e diventato particolarmente evidente dopo la bolla immobiliare e finanziaria degli anni ’90. Per loro, i finanziamenti rappresentano un’ancora di salvezza che può garantire la sopravvivenza. Tuttavia, questi fondi non assicurano automaticamente una reale spinta per crescere e affermarsi nel mercato in cui operano. In questo quadro quasi insostenibile è per loro difficile emergere tra tassi d’interesse elevati e capitali più selettivi.

Venture capital e frammentazione

In Italia, il fenomeno è accentuato a causa della frammentazione del venture capital, ovvero dei capitali disponibili spartiti tra moltissimi piccoli investitori, e sono piccoli anche gli importi che gli investitori spesso versano per finanziare le singole operazioni. Tutto ciò tende sempre più a rendere remota per queste piccole società la possibilità di portare avanti investimenti significativi.

Secondo FIRSTonline, nel primo semestre 2025 si è registrato un +21% nel numero di operazioni di investimento concluse, ma il capitale investito nelle startup italiane è calato del 31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo divario crescente tra numero di operazioni e risorse effettivamente investite è indicativo di un ecosistema che rischia di produrre sempre più startup sottocapitalizzate e senza reale prospettiva di crescita.

Capitale umano: la chiave segreta

Ma, tra le varie possibili soluzioni, forse non basta puntare il dito contro i finanziamenti, che possono sì aiutare ma spesso non slanciare queste nuove realtà. Piuttosto, bisognerà spingere su una nuova e concreta mentalità, puntando su una nuova cultura aziendale che accompagni la profonda trasformazione culturale del mercato e del Paese. Ad esempio, studiare meglio strategie e approcci verso le richieste di sostenibilità economica e la gestione efficiente delle risorse per evitare di annaspare.

Solo così, insieme alle startup, inizieranno a nascere delle vere e proprie impalcature fatte di modelli di business solidi, che sappiano generare valore reale e duraturo. Questo investendo soprattutto in formazione e mentoring per trasformare il tessuto startup italiano da “zombie” in un motore reale di sviluppo economico.