SolidWorld Group chiude il primo semestre 2025 con un bilancio che riflette la transizione strategica verso il modello Software as a Service (SAAS), confermando una sostanziale tenuta dei ricavi ma registrando una contrazione della marginalità a causa di effetti non ricorrenti e nuovi investimenti.

La Contrazione della Marginalità è Strategica

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a 30,4 milioni di euro, in leggero incremento rispetto ai 30,2 milioni del primo semestre 2024. Tuttavia, il Valore della Produzione è sceso a 31,7 milioni rispetto ai 36,9 milioni del 2024, con la differenza ampiamente spiegata da una posta non ricorrente positiva di 5,3 milioni contabilizzata nell’esercizio precedente.

L’EBITDA è calato drasticamente a 0,5 milioni contro i 6,4 milioni del primo semestre 2024, il quale beneficiava interamente della suddetta posta non ricorrente di 5,3 milioni. Di conseguenza, l’EBITDA Margin si è ridotto all’1,6% (dal 15,6%).

Nonostante ciò, il Risultato d’esercizio rimane positivo a 1,9 milioni, pur calando dai 2,6 milioni del primo semestre 2024. Le imposte sono state pari a 0,06 milioni, in netto calo rispetto agli 1,7 milioni dello stesso periodo del 2024.

Debito in Aumento e Nuovi Settori

Sul fronte patrimoniale, l’Indebitamento finanziario netto è salito a 16,6 milioni di euro al 30 giugno 2025, in aumento rispetto ai 14,6 milioni di fine 2024. Questo incremento è correlato ai piani di sviluppo e investimento del Gruppo.

Il Gruppo sta infatti proseguendo investimenti mirati, tramite le controllate, nei settori a alto potenziale del biomedicale e della difesa. Questi piani, uniti all’impatto iniziale della conversione al modello SAAS, stanno rallentando temporaneamente l’EBITDA.

Il Commento del CEO

Roberto Rizzo, CEO di SolidWorld Group, ha commentato: “Il primo semestre del 2025 conferma il significativo cambio di passo avviato lo scorso anno, contraddistinto dall’evoluzione del modello di business verso la fornitura di licenze software in modalità SAAS (Software as a Service). Tale transizione, se da un lato ha determinato un impatto iniziale sulla marginalità, dall’altro rappresenta una leva strategica destinata a generare benefici strutturali già a partire dal prossimo esercizio. Parallelamente, il Gruppo prosegue gli investimenti, attraverso le società controllate, nei settori del biomedicale e della difesa: decisioni strategiche che incidono rallentando la naturale evoluzione dell’EBITDA, ma che rafforzeranno in maniera determinante il posizionamento futuro in mercati ad alto potenziale di sviluppo. Il primo semestre ha confermato la tenuta dei ricavi, ma in un contesto di margini più contenuti. Per questo stiamo portando avanti un piano di efficientamento che prevede una forte azione di contenimento dei costi, dalla razionalizzazione delle consulenze alla riorganizzazione del personale, così da rafforzare la sostenibilità del business e incrementare la redditività già dal prossimo esercizio. Parallelamente proseguono gli investimenti nel settore biomedicale, con analisi di mercato e studi di fattibilità che ci consentiranno di ampliare le prospettive anche oltre i confini nazionali. Guardiamo con fiducia alla seconda parte dell’anno, certi che le fondamenta poste in questa fase stiano preparando SolidWorld a una crescita organica più solida, profittevole e resiliente nel medio-lungo periodo.”