Un lutto profondo ha colpito il mondo dell’imprenditoria e dello sport a Pescara. È venuto a mancare improvvisamente Giuseppe Adolfo De Cecco, amministratore e presidente della Molino e Pastificio De Cecco, azienda di rilievo da oltre trent’anni, con un ruolo fondamentale nella sua evoluzione e nel consolidamento del brand.

In segno di rispetto e riconoscimento per l’eccezionale contributo dato all’impresa e al territorio, il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire dalla giornata odierna e per l’intera giornata successiva.

Sentite condoglianze sono rivolte alla famiglia De Cecco da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla comunità e ai valori che da sempre caratterizzano l’azienda.

L’imprenditore, noto affettuosamente a Pescara come ‘Don Beppe’, ha avuto anche un ruolo di rilievo nel mondo sportivo come presidente del Pescara Calcio. Sotto la sua guida la squadra riuscì a raggiungere la promozione in Serie A nella stagione 2011-2012.

La società lo ricorda come una figura chiave nella storia del club: fu grazie alla sua determinazione che il Delfino riuscì a risollevarsi in uno dei periodi più difficili della sua esistenza calcistica.

La tifoseria biancazzurra conserverà sempre un ricordo di affetto e gratitudine verso di lui.

La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia De Cecco in questo momento di grande dolore.