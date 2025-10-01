Da oggi, per circa 25.000 medie imprese italiane, scatta l’obbligo, introdotto con la Legge di Bilancio 2024, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali (Cat Nat). Una misura strategica per la resilienza del tessuto produttivo, i cui costi, secondo un’analisi di Facile.it in collaborazione con Italfinance e Finital, si rivelano tutt’altro che proibitivi.

Premi Annuali: I Costi Variano Per Rischio Geografico

L’analisi ha simulato i premi annuali per tre diverse tipologie di attività commerciali in tre città campione: Milano, Roma e Palermo. I costi, si legge, sono influenzati dalla rischiosità del territorio e dalla probabilità di eventi calamitosi.

Attività Capitale Assicurato (fabbricato, macchinari, attrezzature) Milano (da) Roma (da) Palermo (da) Azienda Metalmeccanica 2,6 milioni di euro 584 euro 790 euro 1.025 euro Azienda Alimentare 3,4 milioni di euro 744 euro 1.035 euro 1.297 euro Mobilificio 3,0 milioni di euro 654 euro 897 euro 1.136 euro

Per l’azienda alimentare, con valori assicurati più elevati (immobile da 2 milioni e macchinari da 1,2 milioni), il premio a Palermo sale fino a 1.297 euro annui. In generale, i prezzi sono determinati da fattori come la vulnerabilità dei beni, le caratteristiche costruttive e le politiche tariffarie delle compagnie.

Le Conseguenze del Non Assicurarsi

Sebbene al momento non siano previste sanzioni pecuniarie dirette per le aziende che non si adeguano all’obbligo, l’inadempienza comporta un rischio finanziario significativo. Chi non sottoscrive la polizza non potrà accedere ad agevolazioni o contributi pubblici. Inoltre, in caso di evento calamitoso, l’impresa rischia di dover far fronte autonomamente ai danni subiti, senza poter contare su eventuali indennizzi da parte dello Stato.

Attenzione alle Coperture: Cosa Esclude la Legge

Gli esperti di Facile.it sottolineano l’importanza di analizzare con cura coperture, massimali e franchigie. La legge impone l’assicurazione obbligatoria solo per i danni causati da: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Non sono invece oggetto dell’obbligo altri fenomeni atmosferici quali grandine, trombe d’aria e bombe d’acqua. Per tutelarsi da questi eventi, le aziende dovranno sottoscrivere garanzie accessorie ad hoc.

Vi sono anche specificità e esclusioni importanti: la frana è coperta solo se l’evento è rapido, non se graduale. Sono inoltre escluse mareggiate, valanghe, slavine ed è tassativamente non assicurabile qualsiasi edificio abusivo e non a norma.