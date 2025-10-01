L’introduzione dell’euro digitale rappresenta un progresso significativo, ma affinché venga adottato ampiamente dai cittadini, rispetto agli strumenti digitali già esistenti, deve risultare più semplice, accessibile, di natura pubblica e meno dipendente da attori privati.

Questi alcuni degli spunti emersi da una ricerca realizzata dalla SDA Bocconi in collaborazione con la banca digitale Revolut, presentata recentemente a Milano e condivisa con la Banca Centrale Europea durante gli incontri con gli stakeholder dell’area euro.

Giampaolo Gabbi, docente di Risk Management Practice e membro del team di ricerca, insieme a Stefano Caselli, Leonardo Maria De Rossi, Nico Abbatemarco, Michele Russo e Simone Moretti, ha spiegato:

“La domanda che ci siamo posti è stata: verrà utilizzato l’euro digitale? La nostra posizione non è a favore o contro, ma volevamo valutare se altre funzioni potessero risultare utili e apprezzate dai cittadini europei, tenendo presente che l’euro digitale è solo un tassello di un’architettura più complessa da sviluppare nel prossimo futuro.”

La ricerca ha ipotizzato due scenari alternativi all’euro digitale previsto dalla BCE. Quest’ultimo presenta alcune limitazioni, come un tetto massimo di spesa. Gli altri scenari considerati sono il Digital Cash, ovvero un contante digitale emesso e gestito interamente dalla BCE senza intermediari privati e senza limiti di utilizzo, simile al contante tradizionale, e l’Euro Token, un token digitale basato su blockchain pubblica, emesso dalla BCE e integrato nativamente nell’ecosistema delle criptovalute e della finanza decentralizzata (DeFi).

Dallo studio, che ha coinvolto oltre 2,3 milioni di clienti Revolut in 27 paesi europei, con un totale di 17 mila risposte valide, emerge chiaramente una preferenza verso il Digital Cash e l’Euro Token. Queste due soluzioni ottengono un consenso più ampio tra i cittadini su tutti gli indicatori analizzati, rispetto all’attuale proposta di euro digitale.

Gianmaria Scocca, responsabile delle filiali europee e membro del consiglio di amministrazione di Revolut Bank Uab, ha sottolineato l’importanza di considerare tutti gli interessi e i punti di vista degli attori coinvolti, dai cittadini alle banche.

Ha aggiunto:

“È essenziale evitare errori come quelli commessi con il Green Deal, dove le norme sono state modificate in corso d’opera a causa della loro inefficacia. L’obiettivo primario è aumentare la concorrenza, ridurre i costi sia per i commercianti sia per i consumatori e rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa nel settore dei pagamenti.”

Ha inoltre sottolineato come sia fondamentale comprendere in che modo l’euro digitale possa risultare più conveniente e vantaggioso per gli utenti rispetto agli strumenti di pagamento attualmente disponibili.

In quanto istituzione, Revolut considera l’innovazione parte integrante della propria identità e per questo ha sostenuto il progetto, fornendo preziose informazioni basate sulla propria ampia base clienti europea.