Ralph Lauren Corporation rafforza la sua presenza nel Regno Unito annunciando l’apertura di un nuovo ristorante di lusso: The Polo Bar Ralph Lauren a Londra. L’inaugurazione, prevista per il 2028, segnerà un’ulteriore espansione del rinomato portafoglio di ospitalità del brand. La location scelta è 1 Hanover Square, un indirizzo che si preannuncia centrale per l’esperienza gastronomica del marchio nella capitale britannica.

Da New York a Londra: L’Eleganza Oltre la Moda

The Polo Bar è già un’istituzione a New York, dove ha aperto nel 2015, guadagnando rapidamente il titolo di ristorante iconico e molto apprezzato. La versione londinese promette di replicare il successo, offrendo ai clienti un’esperienza culinaria raffinata ma accogliente, che incarna il fascino unico e l’eleganza senza tempo di Ralph Lauren.

L’espansione nel settore dell’ospitalità è per la società un’estensione naturale del World of Ralph Lauren attraverso l’arte culinaria. Il portafoglio globale di ristoranti del marchio include già cinque sedi (a New York, Parigi, Chicago, Milano e Chengdu), oltre a oltre 40 punti vendita Ralph’s Coffee in tutto il mondo. A Londra, il brand gestisce già i punti vendita Ralph’s Coffee su New Bond Street e Brompton Cross.

Il Legame Storico con la Gran Bretagna

La scelta di Londra non è casuale, ma affonda le radici in una presenza significativa e di lunga data della Società nel Regno Unito, iniziata oltre 40 anni fa. Nel 1981, Ralph Lauren inaugurò il suo primo store di punta internazionale sulla prestigiosa New Bond Street, ancora oggi una pietra miliare. Attualmente, la Società vanta 12 negozi nella sola Londra.

L’affinità del fondatore con la cultura britannica è profonda. Nel 2019, Ralph Lauren è stato il primo stilista statunitense a ricevere il riconoscimento di Honorary Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire per il suo impegno filantropico e l’influenza sullo stile globale. Inoltre, dal 2006, la Società è Official Outfitter of The Championships di Wimbledon e ha istituito The Ralph Lauren Centre for Breast Cancer Research at The Royal Marsden nel 2016.

Ralph Lauren, Presidente esecutivo Chairman e Direttore creativo, Ralph Lauren Corporation, ha spiegato: “Sono sempre stato ispirato dal fascino e dalle tradizioni uniche dello stile di vita britannico. C’è una grazia naturale radicata in secoli di tradizioni: un equilibrio di raffinatezza senza tempo, sobria semplicità ed eleganza naturale. Quel perfetto equilibrio di ricercatezza e calore, abbinato al comfort dello stare a tavola a godersi un pasto con i propri cari: i miei ristoranti hanno sempre significato questo per me”.