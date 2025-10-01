Piemme SpA, piattaforma media di Caltagirone Editore, annuncia un importante rafforzamento nel suo team dirigenziale con la nomina di Pietro Ferrari a Direttore Commerciale Clienti Nazionali Centro Sud e Aree Esterne.

Secondo la nota ufficiale dell’editore, Pietro Ferrari riporterà direttamente all’Amministratore Delegato, Walter Bonanno, e sarà responsabile di guidare e potenziare la rete commerciale di riferimento, definendo strategie e iniziative volte a espandere una delle aree centrali per la crescita della concessionaria.

Pietro Ferrari vanta un solido percorso professionale nel marketing strategico B2B2C applicato ai settori tecnologico e media, con riconosciute capacità di generare valore per azionisti e investitori. Ha accumulato esperienze rilevanti in diversi ambiti, dal Real Estate alla Finanza, passando per il Travel, lo Sport e i Media, focalizzandosi su Strategia, Business & Corporate Development, Customer Experience e media.

Tra i suoi ruoli più significativi, ha guidato lo sviluppo del programma MilleMiglia di Alitalia, curandone la crescita e l’innovazione, incluso il lancio di carte di credito co-branded e una piattaforma di loyalty dedicata alle PMI. Successivamente, in Advice Group ha ricoperto il ruolo di Direttore della Strategia, accompagnandone la trasformazione da digital agency a società MarTech e contribuendo al rilevante aumento dei ricavi.

In seguito, Ferrari è stato Head of Growth – Alleanze e Relazioni Esterne presso MINT, dove ha guidato il processo di evoluzione da centro media a società di Software & Consulting, consolidando il posizionamento aziendale e ampliando le opportunità di mercato. Ha sviluppato inoltre competenze strategiche nel Business Development durante esperienze in società di head hunting internazionali come Badenoch & Clark e Michael Page.

Walter Bonanno, amministratore delegato di Piemme, ha dichiarato:

“L’ingresso di Pietro Ferrari arriva in una fase cruciale di consolidamento di quanto abbiamo costruito negli ultimi anni. Piemme è oggi una realtà competitiva, dinamica e in costante evoluzione. Sono convinto che, grazie alla sua esperienza internazionale e alla capacità di guidare progetti di crescita e trasformazione, completeremo il nostro percorso ponendoci in una posizione strategica sul mercato.”

Pietro Ferrari ha commentato:

“In un contesto di profondo cambiamento nel settore della comunicazione e della pubblicità, disporre di una delle più influenti media platform del territorio rappresenta un’opportunità straordinaria per sviluppare progetti di forte impatto e valore elevato per i nostri partner.”