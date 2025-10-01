Officina Stellare, azienda con sede a Sarcedo in provincia di Vicenza, specializzata nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di alta qualità per i settori aerospaziale, della ricerca e della difesa, ha siglato un accordo strategico di licenza tecnologica con Skyloom, impresa statunitense leader nelle soluzioni per il trasporto dati spaziali multi-orbita e nelle tecnologie di comunicazione laser.

L’intesa prevede lo sviluppo congiunto del Progetto Skyloom Europe, con l’obiettivo di commercializzare nuove tecnologie e servizi dedicati alla comunicazione ottica. Parte fondamentale del piano è la costituzione in Italia di una nuova società controllata interamente da Officina Stellare, che sarà responsabile anche della realizzazione di un impianto produttivo ad alta capacità.

Il valore complessivo dell’investimento, come evidenziato in una nota ufficiale, si aggira attorno ai 12 miliardi di euro. La nuova struttura produttiva sorgerà in Veneto, nelle immediate vicinanze della sede principale di Officina Stellare a Sarcedo, rafforzando così il ruolo strategico della regione nel settore tecnologico e spaziale.

Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso l’innovazione nel campo delle comunicazioni spaziali, combinando l’esperienza tecnologica europea con l’avanguardia delle soluzioni americane in ambito laser e multi-orbita, con potenziali ricadute importanti per i mercati industriali e delle difesa.