La mozzarella di bufala campana Dop rafforza il suo posizionamento nel mercato tedesco, sfruttando l’importante palcoscenico della fiera Anuga, evento di riferimento per il settore agroalimentare europeo che si svolgerà dal 4 al 7 ottobre a Colonia.

In preparazione all’edizione 2025 di Anuga, il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop ha lanciato una campagna pubblicitaria outdoor nelle principali stazioni della metropolitana di Berlino e Colonia, città in cui si tiene la fiera. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop e il Consorzio del Prosciutto di San Daniele.

Durante Anuga saranno organizzate degustazioni e showcooking che proporranno abbinamenti innovativi basati sulla mozzarella di bufala campana Dop. Un’attenzione particolare sarà riservata all’integrazione con la tradizione culinaria tedesca, tema centrale dell’evento “fuori salone” promosso dal Consorzio, in programma il 7 ottobre presso il birrificio Zur Malzmühle di Colonia.

La missione in Germania sarà guidata da Angela Nobile, responsabile del settore Vigilanza del Consorzio, affiancata da Rita Liberti, segretaria di direzione dell’ente.

Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, ha commentato l’iniziativa:

“Stiamo incrementando in modo significativo gli investimenti in Germania, un mercato chiave per il nostro prodotto.”

Il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani, ha evidenziato i dati relativi all’export:

“Una mozzarella Dop su tre viene esportata all’estero e la Germania assorbe il 15,4% delle esportazioni di mozzarella di bufala campana, posizionandosi come il secondo Paese destinatario. Rappresenta dunque un mercato con elevate potenzialità di crescita, anche in un contesto economico globale complesso come quello attuale.”

Complessivamente, l’esportazione di formaggi freschi in Germania ha raggiunto un valore di 168,9 milioni di euro nel 2024 (secondo dati Nomisma), rappresentando il 9% del totale dell’export italiano nel settore. Questa categoria di prodotti ha registrato una crescita del 9,8% rispetto all’anno precedente.