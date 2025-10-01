Il debito pubblico dell’Italia, rispetto a 18 mesi fa, non mostra più segnali di stabilizzazione, bensì una netta tendenza al rialzo. Questo cambiamento deriva da una crescita economica più debole che ha modificato la dinamica tra i tassi d’interesse e il prodotto interno lordo nominale, cioè non corretto dall’inflazione. In pratica, il PIL nominale cresce meno dei tassi di interesse, provocando un incremento nell’accumulo del debito pubblico.

Secondo le stime, mentre si attende la definizione dei parametri della prossima manovra economica, il debito è previsto salire fino al 139,7% del PIL entro la fine del 2026, superando il 137,7% indicato nel Documento programmatico di bilancio già sottoposto all’Unione Europea. Il trend suggerisce un continuo aumento, in controtendenza rispetto alle previsioni del Piano strutturale di bilancio che invece ipotizzavano una stabilizzazione.

L’unica via per contrastare questa tendenza passerebbe dal mantenimento di un surplus primario significativo, simile a quello registrato durante i periodi di austerità, pari almeno all’1,5% del PIL.

Un quadro preoccupante su scala globale

L’avvertimento giunge da Morgan Stanley, che sottolinea come questa situazione non riguardi solo l’Italia, bensì si presenti in modo generalizzato a livello internazionale. Infatti, nonostante i tagli dei tassi attuati dalle banche centrali, i rendimenti dei titoli di stato a lungo termine rimangono elevati.

Il fenomeno prende avvio dagli Stati Uniti e coinvolge fortemente la Francia, il cui livello di debito pubblico si avvicina velocemente a quello italiano. Le uniche eccezioni individuate dalla banca d’investimento sono il Giappone e la Germania.