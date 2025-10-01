Venti Paesi africani hanno aderito formalmente all’iniziativa Mission 300, un ambizioso progetto che mira a garantire l’accesso all’energia elettrica a 300 milioni di persone attualmente escluse e, contestualmente, a promuovere soluzioni di cucina pulita (clean cooking). L’impegno, con forti ricadute ambientali, sanitarie e sociali, è stato ufficializzato a New York in occasione del Bloomberg Philanthropies Global Forum.

La Coalizione per L’Obiettivo 7

Con l’adesione di 17 nuovi Paesi a quelli 12 già coinvolti, la coalizione africana raggiunge quota 29 membri. L’iniziativa è coordinata dalla Banca africana di sviluppo e dalla Banca mondiale ed è strettamente allineata con l’Obiettivo di sviluppo sostenibile numero 7 dell’Agenda 2030 ONU, che prevede l’accesso universale a sistemi energetici economici, affidabili e sostenibili.

I governi partecipanti, tra cui i presidenti di Sierra Leone, Ghana ed Etiopia, hanno presentato i loro National Energy Compacts: documenti strategici che delineano obiettivi basati su dati, misure politiche e risorse governative, focalizzati sulla promozione delle rinnovabili e sul miglioramento dell’efficienza energetica.

L’Emergenza Sanitaria della Cottura a Fuoco Aperto

Il focus sulle soluzioni di clean cooking risponde a una grave emergenza sanitaria. Secondo dati diffusi dalla Banca africana di sviluppo, nel continente i fumi e l’inquinamento derivanti dalla cottura su fuoco aperto causano ogni anno circa 600mila morti tra donne e bambini.

L’azione della cooperativa internazionale è già operativa sul campo. Gianni Bagaglia, rappresentante a Freetown di Avsi, una ONG italiana con vocazione sociale e ambientale, ha fornito dettagli specifici:

Gianni Bagaglia, rappresentante a Freetown di Avsi, ha dichiarato: “In Sierra Leone la strategia mira a distribuire e a far adottare da parte di un milione di famiglie metodi di cucina puliti entro il 2030”.

L’attuazione dei compacts è guidata a livello nazionale, con l’intento di coinvolgere attivamente le comunità locali e le organizzazioni della società civile, prevedendo meccanismi di monitoraggio per la trasparenza dei progressi.