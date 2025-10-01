La prima delle quattro tornate elettorali regionali di questo autunno ha sancito una netta conferma per il presidente uscente delle Marche, Francesco Acquaroli, che ha prevalso con un margine di circa otto punti percentuali sull’europarlamentare del Partito Democratico, Matteo Ricci. Sebbene il risultato sia chiaro, si evidenzia ancora una volta una significativa crescita dell’astensione, incrementata di quasi dieci punti rispetto alle regionali del 2020. Va ricordato che nel 2020 si votava anche per il referendum consultivo sulla riduzione del numero dei parlamentari, che aveva contribuito a una maggiore affluenza.

Analizzando la composizione sociodemografica degli elettori, suddivisi in tre gruppi – sostenitori di Acquaroli, sostenitori di Ricci e astenuti – emergono due tendenze principali. Primo, l’astensione si è manifestata trasversalmente, ma con una incidenza più marcata tra i giovani e tra i ceti sociali economicamente più svantaggiati e con livelli di istruzione più bassi. Secondo, i marchigiani appartenenti alle fasce più benestanti hanno partecipato più attivamente al voto rispetto alla media, mostrandosi inoltre maggiormente favorevoli ad Acquaroli. Al contrario, il ceto medio costituisce la base elettorale principale di Ricci, mentre l’astensione riguarda in prevalenza le fasce più disagiate.

Questa correlazione tra condizione economica e comportamento elettorale è ormai consolidata e riscontrabile regolarmente anche a livello nazionale. Essa porta a riflettere sull’importanza della partecipazione politica e sulle azioni necessarie per combattere la crescente disaffezione e l’aumento dell’astensionismo.

Ma quali sono stati, dal punto di vista politico, i fattori determinanti per il successo di Acquaroli? I dati indicano che la maggioranza degli elettori marchigiani ha votato focalizzandosi soprattutto – se non esclusivamente – sulle questioni regionali di maggior rilevanza, attribuendo invece un peso molto minore alle dinamiche politiche nazionali.

Il contesto locale ha probabilmente influenzato in modo significativo il risultato elettorale, valorizzando il vantaggio del governatore uscente, percepito dagli elettori come una figura più affidabile nell’affrontare le varie questioni al centro dell’agenda politica regionale. Questo è evidente non solo per quanto riguarda la sanità, definita la «priorità assoluta», ma anche per le altre questioni prioritarie indicate dai marchigiani, come il lavoro, i trasporti e le infrastrutture, la sicurezza e il turismo, dove Acquaroli ha ottenuto un consenso superiore rispetto a Ricci.

Il voto per Acquaroli si fonda quindi, più che quello per Ricci, sulla condivisione delle sue proposte e del programma di governo, ma soprattutto su una solida fiducia personale nei confronti del candidato. Al contrario, tra gli elettori di Ricci emergono fattori come un’appartenenza più generica al partito di riferimento, il calcolo del cosiddetto voto utile e l’intenzione di esprimere un segnale di dissenso contro l’ordine attuale.

Questo risultato appare quindi spiegabile soprattutto alla luce delle dinamiche interne al territorio, condizionate da una valutazione positiva dell’operato del governo regionale nell’ultimo quinquennio, riconosciuta anche dagli elettori che hanno sostenuto Ricci. A ciò si aggiunge una maggiore coesione e determinazione nell’elettorato di centrodestra, rispetto a una minore compattezza nelle fila del centrosinistra e del M5S, oltre a un pronostico che prevedeva favorevolmente la rielezione del governatore uscente.

